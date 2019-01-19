ສຳນັກງານຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມັລເລີ ອອກມາໂຕ້ແຍ້ງ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມຖືກຕ້ອງ ຂອງລາຍງານຂ່າວ ທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ
ໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ໃຫ້ການເທັດຕໍ່ລັດຖະສະພາ.
ໜັງສືພິມບັສຊ໌ຟີດ (BuzzFeed) ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍ
ສອງທ່ານ ຜູ້ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ ໃນການລາຍງານຂ່າວດັ່ງກ່າວຂອງຕົນ ທີ່ວ່າ ທ່ານທຣຳ
ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ ທ່ານ ໄມເກີລ ໂຄເຮັນ ອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ໃຫ້ຄວາມເທັດ ຕໍ່
ລັດຖະສະພາ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະສ້າງຕຶກອາຄານ Trump
Tower ໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ໂຄສົກຂອງໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ພີເຕີຣ ຄາຣ ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ ວ່າ “ການພັນລະນາເຖິງຄຳຖະແຫລງ ທີ່ໃຫ້ກັບຫ້ອງການໄອຍະການ
ພິເສດ ຂອງ BuzzFeed ແລະການອະທິບາຍເນື້ອໄນ ຂອງເອກກະສານຕ່າງໆ
ແລະ ການໃຫ້ການທີ່ໄດ້ຮັບມາ ໂດຍຫ້ອງການນີ້ ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການໃຫ້ການ
ຕໍ່ລັດຖະສາພາ ຂອງທ່ານ ໄມເກີລ ໂຄເຮັນ ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”
ການຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເຫັນກັນ ໂດຍຫ້ອງການ ຂອງໄອຍະການພິເສດ
ໃນການໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ອອກມາ.
ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກ ຫ້ອງການຂອງທ່ານມັລເລີ ໄດ້ອອກມາກ່າວຖະແຫຼງແລ້ວ ທ່ານ ເບັນ
ສມິຕ ຫົວໜ້າບັນນາທິການ ຂອງໜັງສືພິມບັສຊ໌ຟີດ ກໍໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ວ່າ
ທ່ານຢືນຢັນຕໍ່ການລາຍງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ “ໄອຍະການພິເສດ
ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງ ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງໂຕ້ແຍ້ງ ນັ້ນ.”
ລາຍງານຂອງໜັງສືພິມບັສຊ໌ຟີດ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳ
ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັສ 2 ທ່ານ ອອກມາກ່າວວ່າ ພວກເພິ່ນ ຈະສືບສວນ ໃນເລື້ອງ
ດັ່ງກ່າວນີ້.
ປະທານຄະນະກຳມະການສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ແອດຳ ຊີຟ ໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ວ່າ ການກ່າວຫານັ້ນ ແມ່ນ “ລວມຢູ່ໃນຈຳນວນເລື້ອງທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ໃນປັດ
ຈຸບັນນີ້.” ທ່ານ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຈະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຊອກຫາ” ວ່າ ລາຍງານດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຈິງ ຫຼືບໍ່.
ສ່ວນປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ເຈີຣອລດ໌ ເນດເລີ ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ການຊີ້ນຳໃຫ້ພວກລູກນ້ອງ ໃຫ້ການເທັດຕໍ່ລັດຖະສະພາ ຖືວ່າເປັນ ຄວາມຜິດທາງ
ອາຍາ ແລະໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ໜ້າທີ່ຄະນະກຳມະການຂອງທ່ານ “ແມ່ນຈະຊອກຫາ
ຄວາມແທ້ຈິງ.”
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານຮົວຄີນ ແຄສໂຕຣ ຈາກລັດເທັກຊັສ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທວີເຕີ
ວ່າ ຖ້າຫາກເລື້ອງຂອງໜັງສືພິມບັສຊ໌ຟີດ ເປັນຄວາມຈິງ ທ່ານທຣຳ “ຕ້ອງລາອອກ
ຈາກຕຳແໜ່ງ ຫຼື ຈະຖືກຟ້ອງໃຫ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.”
ທະນາຍຄວາມຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ທ່ານ ຣູດີ ຈູລີອານນີ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງ
ການເມື່ອ ວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ການສະເໜີແນະໃດໆກໍຕາມ ຈາກແຫຼ່ງຂ່າວ ໃດໆ
ກໍຕາມ ທີ່ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປຶກສາແນະນຳ ໃຫ້ ໄມເກີລ ໂຄເຮັນ ໃຫ້ການ
ເທັດນັ້ນ ແມ່ນເລື້ອງບໍ່ຈິງຢ່າງສິ້ນເຊີງ.” ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ຊາຣາ
ແຊນເດີຣ໌ສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເລື້ອງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເປັນຕາຢາກຫົວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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