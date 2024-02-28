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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ແລະ ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ຂັ້ນ​ຕົ້​ນ​ ໃນ​ລັດ ມິ​ຊິ​ແກນ

  • ວີໂອເອ
ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເລືອກ​ຕັ້ງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແລະ ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ຈັດ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ດີ​ທ​ຣອຍ, ລັດ ມິ​ຊິ​ແກນ, 27 ກຸມ​ພາ 2024.
ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເລືອກ​ຕັ້ງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແລະ ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ຈັດ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ດີ​ທ​ຣອຍ, ລັດ ມິ​ຊິ​ແກນ, 27 ກຸມ​ພາ 2024.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ແລະ ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຊະ​ນະ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ຂອງ​ພັກ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເອງ ​ຕາມ​ລຳ​ດັບ​ໃນລັດ ມິ​ຊິ​ແກນ ເມື່ອ​ແລງວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້.

ທັງ​ສອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ຄາດ​ວ່າ ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊຊະ​ນະ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ, ແຕ່​ຄວາມ​ຫ່າງ​ຂອງ​ໄຊ​ຊະ​ນະ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຕິດ​ຕາມ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ດັ່ງ​ກັບ​ສັນ​ຍານ​ຂອງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທັງ​ສອງ​ທ່ານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃນ​ລັດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ, ກ່ອນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ຄູ່ເກົ່າ ໃນປີ 2020 ທີ່​ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ຊະ​ນະ.

ດ້ວຍ​ບັດ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ປະ​ມານ​ສອງ​ສ່ວນ​ສາມ​ຖືກ​ນັບ​ໄປແລ້ວ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ນັ້ນ, ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ນຳ​ໜ້າ​ດ້ວຍ 81 ເປີ​ເຊັນ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ 13 ເປີ​ເຊັນ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ “ບໍ່​ມີ​ສ່ວນຮ່ວມ.”

ລັດ ມິ​ຊິ​ແກນ ແມ່ນ​ບ້ານ​ຂອງ​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເຊື້ອ​ສາຍ​ອາ​ຣັບ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ເທດ, ແລະ ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ສຳ​ລັບ​ສົງ​ຄາມ​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ກັບ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ຮາ​ມາ​ສ ໃນ​ເຂດ ກາ​ຊາ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ບາງ​ຄົນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຜູ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ “ບໍ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ” ແທນ​ທີ່​ຈະ​ປ່ອນ​ບັດ​ເອົາ​ທ່ານ ໄບ​ເດັນ.

ພວກ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ຂະ​ບວນ​ການເພື່ອ “ການບໍ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ” ໃນ​ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ມີ 10,000 ຄະ​ແນນ​ສຽງ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ. ດ້ວຍ​ປະ​ມານ​ສອງ​ສ່ວນ​ສາມ​ຂອງ​ບັດ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຖືກ​ນັບ​ນັ້ນ, ມັນ​ໄດ້​ມີ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ “ບໍ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ” 74,000 ສຽງ​ແລ້ວ.

ດ້ວຍ 80 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ບັດ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຖືກ​ນັບ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ນັ້ນ, ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ນຳ​ໜ້າ​ດ້ວຍ 68 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ທຽບ​ໃສ່ 27 ເປີ​ເຊັນ​ສຳ​ລັບ​ອະ​ດີດ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ຄາ​ໂຣ​ໄລ​ນາ​ໃຕ້ ທ່​ານ​ນາງ ນິກ​ກີ ເຮ​ລີ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຊະ​ນະ​ໃນ​ລັດ​ທີ່​ມີ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນຢ່າງ​ດຸ​ເດືອດ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ຊາດປີ 2016 ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ ສຳ​ລັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ, ແຕ່​ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ຊະ​ນະ​ທ່ານທຣຳ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ​ໃນ​ປີ 2020, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ທ່ານ​ຢຸດ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຄືນ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ.

ທ່ານ​ນາງ ເຮ​ລີ ແມ່ນ​ຍັງ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ໃດໆ​ຂອງລັດ​ຕ່າງ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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