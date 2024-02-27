ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນລັດ ມິຊິແກນ ຂອງ ສະຫະລັດ ຈະປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນສຳລັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຣີພັບບລີກັນ ດ້ວຍປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະໄດ້ຊະນະຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ຄວາມຫ່າງຂອງໄຊຊະນະທີ່ວ່ານັ້ນ ຈະຖືກຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ດັ່ງກັບສັນຍານຂອງການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນສອງທ່ານໃນລັດທີ່ສຳຄັນນັ້ນ, ກ່ອນໜ້າການແຂ່ງຂັນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ອີກຄັ້ງນຶ່ງຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ 2020 ທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ຊະນະ.
ລັດ ມິຊິແກນ ແມ່ນບ້ານຂອງກຸ່ມຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍ ອາຣັບ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ, ແລະ ການຄັດຄ້ານຕໍ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ສຳລັບສົງຄາມຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນເຂດກາຊາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດບາງຄົນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງເລືອກທີ່ຈະ “ບໍ່ໄປຮ່ວມ” ໃນວັນອັງຄານນີ້ ແທນທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ທ່ານ ໄບເດັນ.
ທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນໄດ້ຊະນະໃນທຸກໆລັດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໃນການຕໍ່ສູ້ສຳລັບການສະເໜີຊື່ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ, ແລະ ການຢັ່ງຫາງສຽງໃນລັດມິຊິແກນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານມີຄະແນນນຳໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນລັດດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ຜູ້ທ້າຊິງຄົນສຳຄັນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງແມ່ນອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ, ແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນ, ໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ຈະຜ່າຍແພ້ໃຫ້ທ່ານ ໄບເດັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປຂອງເດືອນພະຈິກນີ້.
ທ່ານນາງ ເຮລີ ກ່າວວ່າທ່ານນາງຈະສູ້ຕໍ່ໄປຈົນຮອດຢ່າງໜ້ອຍການແຂ່ງຂັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Super Tuesday ໃນວັນທີ 5 ມີນານີ້ ເຊິ່ງປະກອບມີ 15 ລັດ, ສອງເຂດແດນ ແລະ ນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຄະນະຜູ້ແທນທັງໝົດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃນການແຂ່ງຂັນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ.
ພັກຣີພັບບລີກັນ ຈະປະກາດຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງເຂົາເຈົ້າໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໃນເດືອນກໍລະກົດ. ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າຕາມຫຼັງໃນເດືອນສິງຫາ.
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