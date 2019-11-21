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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ ສຳ​ລັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ ຕ່າງປະ​ເທດ, ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ

ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເພື່ອ​ການ​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່ ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຕ້​ວາ​ທີ​ກັນ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ແອັດ​ແລນ​ຕ້າ, ລັດ ຈໍ​ເຈຍ. 20 ພະ​ຈິກ 2019.

ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອກ​ານ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ວ່າ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ກົດ​ດັນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໄດ້​ເປັນ​ຈຸດ​ເພັ່ງ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເມື່ອ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ແລະ ເປັ​ນຫົວ​ຂໍ້​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດໃນ​ຄືນ​ຂອງວັນດຽວ​ກັນ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ສະ​ມາ​ຊິກພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັນ​ເປັນ​ຜູ້​ຖືກ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ຂອງ​ພັກ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2020 ທີ່​ນະ​ຄອນ ແອັດ​ແລນ​ຕາ, ລັດ ຈໍ​ເຈຍ.

ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຢູ່​ເທິງ​ເວ​ທີ​ໄດ້​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ ສຳ​ລັບ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ແລະ ການ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່​ແຕ່​ລະ​ຄົນ​ຫວັງ​ວ່າຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ ເມື່ອ​ຜູ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໄປ​ປ່ອນ​ບັດ​ນຶ່ງ​ປີ​ຈາກນີ້ໄປ​.

ຄວາມ​ມຸ່ງ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ເຫັນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ໂດດ​ເດັ່ນ​ຕະຫຼອດ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ, ດ້ວຍ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກັນ​ເອງ​ໜ້ອຍກວ່າ​ຄັ້ງ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ເຖິງຂໍ້​ຄິດ​ເຫັນ​ ກ່ຽວ​ກັບ ນະ​ໂຍ​ບາຍທີ່​ພວກ​ເພິ່ນ​ເຫັນ​ດີ​ກັນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ທ່ານ ເບີ​ນີ ແຊນ​ເດີ​ສ໌ ໄດ້​ເອີ້ນ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ວ່າ ​ບາງ​ເທື່ອ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທີ່​ສໍ້ໂກງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຍຸກ​ໃໝ່​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ, ແຕ່​ໄດ້​ເຕືອນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຄັດ​ຄ້ານ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ບໍ່​ໃຫ້​ເອົາ​ເປັນ​ຈຸດ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ອັນ​ດຽວ​ໃນ​ການ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ. ທ່ານ​ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ຜູ້​ຂາດ​ປະ​ກັນ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ຫຼື ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ ແລະ ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ສະ​ພາ​ບ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ ສາ​ມາດ​ລົງ​ມື​ເຮັດ​ສອງ​ຢ່າງ​ນັ້ນ ແລະ ສືບ​ສວນ​ທ່ານ ທ​ຣຳ​.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ທ່ານ​ນາງ ເອ​ລິ​ຊາ​ເບັດ ວໍ​ເຣັນ ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ການ​ສືບ​ສວນ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ​ໂດຍ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ມັ​ລ​ເລີ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ສອບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ປີ 2016 ແລະ ວ່າ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຂັດ​ຂວາງ​ການ​ສືບ​ສວນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ທ່ານ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງຫຼືບໍ່. ທ່ານ ວໍ​ເຣັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການບໍ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ ທ​ຣຳ ມີ​ກຳ​ລັງ​ໃຈ​ໃນ​ຂ່າວນອງ​ນັນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້, ເຊິ່ງ​ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ກົດ​ດັນ ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃຫ້​ສືບ​ສວນ​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ທາງ​ການ​ເມືອງທີ່​ມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ​.

ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, ຖ້າ​ຖືກ​ເລືອກ​ໃຫ້​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ, ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ແຊກ​ແຊງ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ໃນ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ ຈະ​ສືບ​ສວນ ທ່ານ ທ​ຣຳ ສຳ​ລັບ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາທີ່​ອາດ​ເປັນ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​, ປ່ອຍໃຫ້​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ນັ້ນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຢ່າງອິດ​ສະຫຼະ​ໂດຍລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີຍຸ​ຕິ​ທຳ. ທ່ານ ໄບ​ເດັນ ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ ສຳ​ລັບ “ການມີ​ມາ​ລະ​ຍາດ” ແລະ ການ​ທ້ອນ​ໂຮມ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ເປັນ​ນຶ່ງ​ດຽວ​ກັນ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ກໍ​ລະ​ນີ​ເມື່ອບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ທີ່​ຝູງ​ຄົນ​ໄດ້​ຮ້ອງວ່າ “ເອົາ​ລາວ​ເຂົ້າ​ຄຸກ”, ໃນ​ການ​ອ້າງ​ເຖິງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ແລະ ການ​ທີ່​ທ່ານ​ ທ​ຣຳ ມັກ​ຮ້ອງວ່າ “ຈັບ​ລາວ​ເຂົ້າ​ຄຸກ” ໃນ​ການ​ຊຸມ​ນຸມ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ທ່ານ ຄໍ​ຣີ ບຸກ​ເກີ ກໍ​ໄດ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຄວາມ​ຄິດ ກ່ຽວ​ກັບ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ ໃນ​ການ​ເປັນ​ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ສາ​ມາດ​ນຳ​ເອົາ​ປະ​ເທດ​ກັບ​ມາ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັນ​ອີກ, ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນເຮັດ​ໃຫ້ປະ​ຊາ​ຊົນ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ມີ​ເວ​ລາ​ທີ່​ດີ​ນຳ​ກັນຢ່າງ​ໃດ​ຢ່າງ​ນຶ່ງ, ແຕ່ໃຫ້​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ “ສິ່ງ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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