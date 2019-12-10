ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ພວກຜູ້ຂອງນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນສະພາຕ່ຳ ຈະປະກາດ ການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ບັນດາຫົວໜ້າຂອງຄະນະກຳມະການ ດ້ານຕຸລາການ ດ້ານສືບລັບ ດ້ານການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ດ້ານການທະນາຄານແລະການເງິນ ແລະດ້ານການກວດກາ ຂອງສະພາຕ່ຳທັງໝົດ ມີກຳນົດຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຖະແຫລງຂ່າວແຈ້ງໃຫ້ຊາບ ຊຶ່ງພວກເພິ່ນຈະປະກາດ “ບາດກ້າວໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ” ກ່ຽວກັບການສືບສວນຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ ຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ໄດ້ມ້ວນທ້າຍການພິຈາລະນາຮັບຟັງຫຼັກຖານໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍທີ່ປະທານຄະນະກຳມະການ ທ່ານເຈີຣອລດ໌ ເນດເລີ ກ່າວວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທຣຳ “ທີ່ຈະສໍ້ໂກງ ເພື່ອຊະນະການເລືອກຕັ້ງ” ແມ່ນເປັນ ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ.
ປະທານຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອລີອັອຕ ເອັນໂຈລ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຂົ້າປະຊຸມ ໃນຕອນຄ່ຳວານນີ້ ກັບທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ປະທານສະພາຕ່ຳ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ມີຄວາມເຫັນພ້ອມນຳກັນຫຼາຍຢ່າງ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງກ່ຽວກັບບາງສ່ວນຂອງມັນ ໃນມື້ອື່ນ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດຕື່ມ ກ່ຽວກັບວ່າ ມີຈັກຂໍ້ໃນການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ທີ່ໄດ້ກຽມໄວ້ນັ້ນ ແຕ່ຄາດກັນວ່າ ມັນຈະປະກອບດ້ວຍ ການໃຊ້ອຳນາດເກີນຂອບເຂດ ແລະການກີດຂວາງຕໍ່ການສືບສວນຂອງລັດຖະສະພາ.
ໃນການໃຫ້ປາກຄຳທີ່ແກ່ຍາວເກືອບໝົດມື້ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ບັນດາຜູ້ນຳຄະນະກຳມະການຂອງທັງ ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ກໍໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຊັດເຈນ ທັງເຫັນພ້ອມ ແລະບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ.
ທ່ານເນດເລີ ໄດ້ກ່າວ ຫຼັງຈາກທີ່ຄະນະກຳມະການໄດ້ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຈາກພະນັກງານຄະນະກຳມະການສືບລັບ ໃນການສືບສວນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບທ່ານທຣຳ ນັ້ນແລ້ວ ວ່າ “ພຶດຕິກຳເຊັ່ນນັ້ນ ແມ່ນສາມາດຟ້ອງຮ້ອງໄດ້ ຢ່າງຊັດເຈນ. ຄະນະກຳມະການນີ້ ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປຕາມທີ່ເຫັນສົມຄວນ.”
ທ່ານເນດເລີ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຕະຫຼອດເວລາໃນມື້ວານນີ້ ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ຖືເອົາເລື້ອງສ່ວນຕົວເໜືອກວ່າປະເທດຊາດ” ໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນໄດ້ຊຸກຍູ້ ຢູເຄຣນ ໃຫ້ເປີດການສືບສວນສອບສວນ ຄູ່ແຂ່ງໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020 ທີ່ສຳຄັນຄົນນຶ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ງົດການໃຫ້ທຶນຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານແກ່ ກີຢິບ ມູນຄ່າ 391 ລ້ານໂດລາ ໄວ້ຊົ່ວຄາວ ຊຶ່ງກີຢິບຕ້ອງການເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍຣັດເຊຍ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກ ຂອງປະເທດ.
ແຕ່ຜູ້ນຳຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ທ່ານດັກ ຄອລລິນສ໌ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານປະທານາທິບໍດີຢ່າງແຂງຂັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການຂໍຮ້ອງຂອງທ່ານທຣຳ ເພື່ອໃຫ້ສືບສວນສອບສວນ ທ່ານໄບເດັນ ນັ້ນ “ຢູເຄຣນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງເລີຍ ແລະກໍໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອໄປແລ້ວ.”
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