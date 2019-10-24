ພວກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ດຳເນີນການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເປີດເຜີຍເອກະສານສຳຄັນ ທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ອອກໝາຍເກາະສັ່ງໃຫ້ມອບໃຫ້ພວກເພິ່ນກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ກົດດັນຢູເຄຣນໃຫ້ເປີດການສືບສວນເພື່ອຊ່ວຍທ່ານທາງດ້ານການເມືອງ.
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາເວົ້າວ່າ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກັກອີເມລ, ຂໍ້ຄວາມສົ່ງຫາກັນ, ສາຍໂທລະເລກທາງການທູດ ແລະຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນ ແຟມເກັບເອກະສານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໄລຍະຫລາຍເດືອນຜ່ານມາ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບການຂະຫຍາຍການດຳເນີນການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຂອງພວກເພິ່ນນັ້ນ.
ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການໃນສະພາຕ່ຳ 3 ຄະນະ ຄືທ່ານ ອາດາມ ຊິຟ ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການສືບລັບ, ທ່ານ ອີລິອອດ ແອງໂຈລ (Eliot Engel) ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານນາງ ແຄໂຣລິນ ມາໂລນີ (Carolyn Maloney), ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການ ກວດກາລັດຖະບານ ເວົ້າວ່າ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ເປັນ "ຈຸດໃຈກາງໃນ ຂົງເຂດທີ່ເປັນແກນສຳຄັນຂອງການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທີ່ເວົ້າວ່າ: ມີຄວາມພະຍາຍາມຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຳການກົດດັນຢູເຄຣນໃຫ້ເປີດການສືບສວນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນການດີ ຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະດ້ານການເມືອງຂອງທ່ານ ແລະບໍ່ແມ່ນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ."
ພວກເພິ່ນເວົ້າວ່າ ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ລວມມີ ການພົວພັນຂອງພວກນັກ ການທູດສະຫະລັດ ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄນ ແລະຂໍ້ມູນກ່ອນແລະຫລັງຈາກ ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຂອງທ່ານ ທຣຳ ກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskiy) ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຂໍໃຫ້ຢູເຄຣນ ເປີດການສືບສວນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ກຳລັງມີຄະແນນນຳໜ້າຜູ້ນຶ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນການສະໝັກເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ນີ້ ແລະ ບົດບາດຂອງທ່ານ ຮັ້ນເທີ ໄບເດັນ, ລູກຊາຍຂອງທ່ານໃນນາມເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະບໍລິຫານຜູ້ນຶ່ງຂອງບໍລິສັດບູຣິສມາ (Burisma)ດ ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດພະລັງງານແຫ່ງນຶ່ງຂອງຢູເຄຣນ.
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາເວົ້າວ່າ ຖ້າກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫາກສືບຕໍ່ຂັດຂືນຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະສະພາໃນການມອບເອກະສານຈະຖືວ່າການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນແມ່ນກະຊວງຂັດຂວາງຕໍ່ການກວດກາຂອງລັດຖະສະພາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະສາມາດທີ່ຈະ “ໃຫ້ຂໍ້ສະຫລຸບວ່າ ການທີ່ກະຊວງການບໍ່ໄດ້ສົ່ງເອກະສານໃຫ້ເປັນສິ່ງສໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເອກະສານເຫລົ່ານີ້ ສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການກ່າວຫາທີ່ມີຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ແລະຄົນອື່ນໆ ໄດ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະອົງການລັດຖະບານກາງບາງອົງການ ຢູ່ໃນຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂັດຂືນຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະສະພາທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ບັນດານັກສືບສວນ ສອບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຊອກຫາ, ແຕ່ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງຄົນ ລວມທັງພວກທີ່ຍັງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຈາກລັດຖະບານຢູ່ ບໍ່ໄດ້ສົນໃຈຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂອງລັດຖະບານທີ່ບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປໃຫ້ຄຳໃຫ້ການແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມໝາຍເກາະຂອງລັດຖະສະພາທີ່ສົ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.
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