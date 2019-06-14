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ສະ​ມາ​ຊິກ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ກ່າວ​ໂຈມ​ຕີ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ ຂໍ້​ມູນ ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ກ່ອນ​ອອກ​ເດີນ​ທາງ ໂດຍ​ເຮ​ລີ​ຄອບ​ເຕີ້ ມາ​ຣີນ​ວັນ ໄປ​ຮ່ວມ​ພິ​ທິີຮຽນ​ຈົບ ຂອງ​ທະ​ຫານ​ອາ​ກາດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 30 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທ່ານ​ນາ​ງ​ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ປະ​ນາມ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເຕັມໃຈ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ຂໍ້​ມູນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄູ່​ແຂ່ງໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຈາກ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ​ຕ່າງ​ປະເທດນັ້ນ ຄວນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທຸກໆ​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ.

ທ່ານ​ນາງ​ເພ​ໂລ​ຊີ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ໜ້າ​ເສົ້າ​ໃຈ​ຫຼາຍ ທີ່ທ່ານ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ວ່າແມ່ນ​ຫຍັງ​ຖືກ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຜິດ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່​ບໍ່​ເອົາຫົວ​ຊາຕໍ່​ກົດ​ໝາຍ ແລະ​ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສາ​ບານ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ.”

ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ ຂອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ມີ​ຂຶ້ນ​ທ່າມ​ກາ​ງ ​ການ​ສະ​ແດງ ຄວາມຕື່ນ​ຕົກ​ໃຈ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຕໍ່​ການໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ກ່ຽວ​ກັບ​ ການ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ແກ່​ອົງ​ກາ​ນ​ຂ່າວ ABC ທີ່​ນຳອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ໃນ​ມື້​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມານີ້.

"ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ທ່ານ​ອາດ​ຈະ​ຢາກ​ຟັງ. ການ​ຟັງບໍ່​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ຜິດ​ອັນ​ໃດ​ເລີຍ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານທ​ຣຳທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ABC ​ໃນ​ການໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ທີ່​ນຳ​ອອກເຜີຍແຜ່ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ ຜ່ານ​ມານີ້. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ໃຜ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໂທ​ມາ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ ເຊັ່ນ​ວ່າ ນໍ​ເວ ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ 'ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄູ່​ແຂ່ງຂອງ​ທ່ານ.'ໂອະ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍຢາກຈະ​ໄດ້​ຍິນ ຂໍ້​ມູນ ນັ້ນ."

ທ່ານ​ນາງ​ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສ​ຫລ ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ຕຶກ​ສະ​ພາ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 9 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.
ທ່ານ​ນາງ​ແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສ​ຫລ ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ຕຶກ​ສະ​ພາ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 9 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ເມື່ອ​ມີ​ການ​ຖາມ​ວ່າ ທ່ານ​ຢາກ​ຈະ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຄື​ແນວນັ້ນ​ບໍ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ, ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ຕອບ​ວ່າ "ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ການ​ແຊກ​ແຊ​ງ​ເລີຍ" ແລະ​ວ່າ ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະສະ​ພາ​ທັງ​ຫລາຍ "ລ້ວນ​ແຕ່​ພາ​ກັນ​ເຮັດ​ເຊັ່​ນນັ້ນ​ໝົດ."

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ເວົ້າ​ອີກວ່າ "ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າມີ​ແຕ່​ພາ​ກັນ​ເຮັດ​, ມັນ​ເປັນຈັ່ງ​ຊັ້ນ​ຢູ່​ແລ້ວ.

ຫົວ​ໜ້າ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ທ່ານ​ນາງແອ​ລ​ເລັນ ​ວາຍ​ທ​ຣອບ (Ellen Weintraub) ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ໂດຍ​ຂຽນຄຳ​ນຳ​ກ່ອນ ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຄວນ​ຄິດ​ວ່າ​ຂ້າ​ເຈົ້າ​ຈຳ​ເປັນທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກ່າວ​ສິ່ງນີ້.”

ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ ທີ່​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ ໂດຍ​ໃຊ້​ຊື່​ຂອງ​ອົງ​ການ ​ຢູ່​ໃນ​ຫົວຈົດ​ໝາຍນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ ວາຍ​ທ​ຣອບກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ​ສຳ​ລັບ​ບຸກ​ຄົນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທີ່​ຈະ​ຂໍ​ຮ້ອງ ຮັບ​ເອົາ ຫຼື​ໄດ້​ຮັບ​ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທີ່​ມີ​ຄ່າ ຈາກຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.” ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ບິດາຜູ້​ກໍ່​ຕັ້​ງ​ສະ​ຫະ​ລັດ “ຮູ້​ດີ​ວ່າ​ເວ​ລາ​ໃດ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງທາງ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ຕົນ​ຫັນ​ປ່ຽນ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແນ່ນອນ​ມັນແມ່ນ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ ​ໃຫ້​ແກ່​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ບໍ່​ແມ່ນເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ.”

ທ່ານ​ນາງ​ເພ​ໂລ​ຊີ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ໂດຍ​ກົງ ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດນັ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ຄວາມ​ຜິດທີ່​ສາ​ມາດ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໄດ້​ຫຼື​ບໍ່.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັ​ງ​ກິດ

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