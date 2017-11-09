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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ໄຊຊະນະຂອງ ພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນລັດ ເວີຈີເນຍ ແລະລັດ ນິວເຈີຊີ ເປັນການເຕືອນ ປ. ທຣຳ

Democratic Wins in Virginia and New Jersey a Warning for Trump and Republicans
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ພັກ Democratic ໄຊຊະນະ ໃນລັດ Virginia ແລະໃນລັດ New Jersey ແມ່ນເປັນສັນຍານເຕືອນ ປະທານາທິບໍດີ Trump ແລະ ພັກ Republicans

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້ຮັບຜົນ​ກະທົບຢ່າງ​ແຮງ​ ທາງ​ດ້ານ
ການ​ເມືອງ​ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າ​ດຳລົງ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ເປັນປະທານາທິບໍດີ​ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້
ເວລາ​ພັກ Democrat ​ໄດ້ຮັບໄຊ​ຊະນະຢ່າງ​ງ່າຍດາຍ​ໃນການ​ແຂ່ງຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່​ງ
ຜູ້​ປົກຄອງ​ລັດ ​ໃນ​ລັດ Virginia ​ແລະ ລັດ New Jersey.

​ພັກ Democrat ແມ່ນມີຄວາມປິຕິຍິນດີ​ ກັບການໄດ້​ຮັບ​ໄຊຊະນະ​ຢ່າງ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ ຂອງພັກ
ໃນການ​ແຂ່ງຂັນ ເອົາຕຳແໜ່ງຜູ້ປົກຄອງລັດທີ່ສຳຄັນ​ 2 ຕຳ​ແໜ່​ງ ແລະຕື່ນເຕັ້ນກັບການ
​ອອກ​ໄປ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ ທີ່​ອາດມີຄວາມກ່ຽວພັນຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ ຕໍ່​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ສະມາຊິກ​
ສະພາ​ກາງ​ສະ​ໄໝ ​ໃນ​ປີໜ້າ​ນີ້ ເວລາສະພາຕຳທັງໝົດ 435 ບ່ອນ​ນັ່ງແລະນຶ່ງ​ສ່ວນ​ສາມ​
ຂອງ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ ຈະ​ມີການປ່ອນບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ນັ້ນ.

ຜູ້ປົກຄອງລັດທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Ralph Northam ຈາກລັດ Virginia, ຂວາ, ສະຫຼອງໄຊຊະນະ ພ້ອມກັບຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານ Terry McAuliffe ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ, ທ່ານນາງ Dorothy, ໃນ ເມືອງ Fairfax, Va., 7 ພະຈິກ 2017.
ຜູ້ປົກຄອງລັດທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Ralph Northam ຈາກລັດ Virginia, ຂວາ, ສະຫຼອງໄຊຊະນະ ພ້ອມກັບຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານ Terry McAuliffe ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ, ທ່ານນາງ Dorothy, ໃນ ເມືອງ Fairfax, Va., 7 ພະຈິກ 2017.

ພັກ Democrat ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຜົນຂອງການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງພວກທີ່ໄປປ່ອນບັດ ​
ໃນ​ທັງ​ລັດ Virginia ​ແລະ ລັດ New Jersey ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ການ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​
ຕໍ່​ທ່ານ​ທຣຳນັ້ນ ​ແມ່ນ​ເປັນສາ​ເຫດ​ຫຼັກ ທີ່​ໄດ້​ກະ​ຕຸ້ນໃຫ້ພວກ​ທີ່​ສັງກັດ​ຢູ່​ໃນ​ພັກ
Democrat ອອກ​ໄປ​ປ່ອນບັດ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ພັກ Democrat ​
ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ ໃນ​ການ​ແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງ ສະມາຊິກສະພາ​ຂອງ
​ລັດ Virginia ແລະ​ສັນຍານ​ອີກ​ອັນ​ນຶ່ງ ກໍ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ກະຕືລື​ລົ້ນ​ຂອງ​ພວກ​ຮາກ​ຫຍ້າ
ທີ່​ສາມາດ​ຊ່ອຍ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ພັກ Democrat ໃນ​ການແຂ່ງຂັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະດັບຕ່ຳ
​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ພວກ​ນັກວິ​ເຄາະ​ການ​ເມືອງ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງພັກ Democrat
​ແລະການເພັ່ງ​ເລັງໃສ່ທ່ານ​ທຣຳ ​ແມ່ນໄດ້​ເຫັນກັນ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ຢູ່ໃນ​ທັງສອງ​ລັດ
​ໃນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຈິງ​ທີ່​ປະທານາທິບໍດີທີ່​ຍັງ​ຢູ່​ໃຕ້​ນ້ຳ ທີ່​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ມີ​ພວກ​ຕຳ​ໜິ
ຕິຕຽນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ພວກ​ສະໜັບສະໜຸນ ​ໃນ​ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ຂອງ​
ປະຊາຊົນ​ທົ່ວ​ໄປ ຊຶ່ງຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບການເຫັນພ້ອມນຳເຖິງ​ 40 ​ເປີ​ເຊັນ ຈາກ​ການ
​ສຳ​ຫຼວດຕ່າງໆ. “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຍິນ​ມາ​ເປັນເວລາ​ຫຼາຍ​ໆ​ເດືອນ​ແລ້ວ ຂອງ​ພະ​ລັງ​
ຈາກ​ທາງ​ຝ່າຍ​ຊ້າຍ. ​ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳຈົນ​ເຖິງ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ນີ້,” ນັ້ນແມ່ນ
ຄຳເວົ້າຂອງ​ທ່ານ Steve People ​ຈາກອົງການຂ່າວເອພີແລະທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​
ໄປ​ວ່າ “​ເປັນ​ຄ່ຳ​ຄືນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ສຳ​ຫຼັບ​ພັກ Democrat ​ແລະ​ແທ້ໆ​ແລ້ວ​ນັ້ນ
ມັນ​ແມ່ນ​ການປະຕິ​ເສດ​ຕໍ່ຂໍ້ຄວາມ​ເປັນ​ຊາດ​ນິຍົມຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳແບບໃດ
ແບບນຶ່ງ.”

ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ Democrat Ralph Northam ພາກັນອອກມາສະຫຼອງໄຊຊະນະ ທີ່ສຳຄັນ ໃນຄ່ຳຄືນຂອງສະຖານທີ່ຈັດພິທີ ສະຫຼອງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ George Mason University ໃນເມືອງ Fairfax, Va., 7 ພະຈິກ 2017.
ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານ Democrat Ralph Northam ພາກັນອອກມາສະຫຼອງໄຊຊະນະ ທີ່ສຳຄັນ ໃນຄ່ຳຄືນຂອງສະຖານທີ່ຈັດພິທີ ສະຫຼອງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ George Mason University ໃນເມືອງ Fairfax, Va., 7 ພະຈິກ 2017.

ໃນ​ລັດ New Jersey ຜູ້​ປົກຄອງ​ລັດທີ່​ຫາ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Phil Murphy
ທີ່ສັງກັດ​ພັກ Democrat ​ໄດ້​ເຫັນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ການຕ້ອງຕິ​
ໂດຍ​ກົງ​ຕໍ່​ທ່ານ​ທຣຳ ທີ່ສັງກັດ​ພັກ Republican. “New Jersey ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່
​ບໍ່​ຜິດພາດ​ໄປ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຍ່ອມຈະ​ດີກ​ວ່າ​ນີ້!” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ
Murphy ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ທີ່ໄປສະ​ໜັບສະ​ໜຸນ​ທ່ານ ​ໃນ​ການ​ໂຮມ​ຊຸ​ມນຸມສະຫຼອງ​
ໄຊຊະນະ​ນັ້ນ.

​ໃນ​ລັດ Virginia ທ່ານ Ralph Northam ສັງກັດ​ພັກ Democrat ​ໄດ້​ຊະນະ​ທ່ານ Ed Gillespie ຈາກ​ພັກ Republican ​ໃນ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ ຊຶ່ງສ່ວນນຶ່ງແມ່ນ​ເພັ່ງ​ເລັງ
​ໃສ່​ທ່ານ​ທຣຳ ​ແລະ​ນະ​ໂຍບາຍ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເລື່ອງຄົນເຂົ້າ​ເມືອງ. ​ໃນ​ກອງ​
ປະຊຸ​ມຖະ​ແຫຼ​ງຂ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້, ທ່ານ Northam ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ໄຊຊະນະ​ຄັ້ງ​ນີ້
ໄດ້​ສະແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຊາວ Virginia ທັງຫຼາຍ ​ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໄປໃຫ້​ປະ​ເທດ​ແລະ​
ໄປໃຫ້ໂລກ. “ການແບ່ງ​ແຍກ ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ ​ແລະ​ຄວາມ​ຫົວ​ດື້ ການ​ເມືອ​ງທີ່ແບ່ງ​ແຍກ
​ປະ​ເທດ​ນີ້ ບໍ່​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ທີ່​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ຮັກຫອມ ​ແລະ​ແນ່ນອນ
ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ ລັດ Virginia ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮັກ​ນັ້ນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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