ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ ໄດ້ກ່າວໃນວັນເສົາວານ
ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລື່ອນການອອກຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງເຂົາເຈົ້າໄປ
ຮອດທິດໜ້າ, ເຊິ່ງປົກກະຕິຈະຖືກເປີດເຜີຍໃນວັນອາທິດມື້ນີ້.
ທ່ານ ຄໍເນລ ນານກາ, ຫົວໜ້າຄະນະກຳມະທິການ ການເລືອກຕັ້ງຂອງປະເທດ ໄດ້
ກ່າວວ່າ, “ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເປີດເຜີຍຜົນຄະແນນຕ່າງໆໃນວັນອາທິດມື້ນີ້, ພວກ
ເຮົາກຳລັງທຳຄວາມກ້າວໜ້າ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງບໍ່ມີທຸກຢ່າງເທື່ອ.”
ທ່ານ ນານກາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມາທິການດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບພຽງ 47 ເປີເຊັນຂອງ
ບັດຄະແນນສຽງຈາກສະຖານທີ່ເລືອກຕັ້ງ ໃນທົ່ວປະເທດທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ໃນໃຈກາງທະ
ວີບ ອາຟຣິກາ ນັ້ນ, ເຊິ່ງບໍ່ມີເຄືອຂ່າຍຖະໜົນຫົນທາງທີ່ມີການພັດທະນາເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ລະບົບ ກ່ຽວກັບ ການເກັບ ແລະ ລວບລວມຄະແນນສຽງທັງໝົດ
ດ້ວຍມື ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂັ້ນຕອນການນັບຄະແນນສຽງເລີຍ. ຄະນະກຳມາທິ
ການການເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະໃຊ້ອິນເຕີແນັດໃນການເກັບກຳຄະແນນສຽງ
ທັງໝົດ, ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍອມແພ້ແຜນການທີ່ວ່ານັ້ນ ຫຼັງຈາກຝ່າຍຄ້ານໄດ້ກ່າວຫາວ່າ
ລະບົບດັ່ງກ່າວມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການສໍ້ໂກງ.
ທ່ານ ນານກາ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ມື້ໃດຜົນຄະແນນສຽງຈະຖືກເປີດເຜີຍອອກມາ.
ການເລື່ອນເວລາດັ່ງກ່າວແມ່ນບັນຫາຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ວຸ້ນວາຍເມື່ອວັນ
ທີ 30 ທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີທ່ານ
ໂຈເຊຟ ຄາບີລາ. ຜູ້ທີ່ມີສິດປ່ອນບັດ 40 ລ້ານຄົນໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລືອກຜູ້ນຶ່ງ
ໃນບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ 21 ຄົນ ເພື່ອມາແທນຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຄາບີລາ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົກ
ຄອງປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນ 80 ລ້ານຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ພໍ່ຂອງທ່ານໄດ້ຖືກລອບສັງຫານ
ໃນປີ 2001.
ການຢັ່ງຫາງສຽງກ່ອນການເລືອກຕັ້ງໄດ້ລະບຸວ່າ ບຸກຄົນສຳຄັນຈາກພັກຝ່າຍຄ້ານ
ທ່ານ ມາຕິນ ຟາຢູລູ ແມ່ນຕົວເກັງທີ່ຈະມາແທນຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ຄາບີລາ, ຜູ້ທີ່ໄດ້
ສະແດງການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງທ່ານ, ທ່ານ
ເອັມມານູແອລ ຊາດາຣີ (Emmanuel Shadary).
ຕາມກົດໝາຍແລ້ວ, ມີພຽງຄະນະກຳມາທິການ ການເລືອກຕັ້ງເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດປະ
ກາດຜົນຄະແນນການເລືອກຕັ້ງໃນ ຄອງໂກ ໄດ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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