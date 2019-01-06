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ຄອງ​ໂກ ເລື່ອນ​ການ​ປະ​ກາດ​ ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເອ​ກະ​ລາດ ຄອງ​ໂກ (CENI) ນັບ​ບັດ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຈາກສະ​ຖານ​ທີ່​ເລືອກ​ຕັ້ງຫຼາຍ​ກວ່າ 900 ແຫ່ງ ຢູ່​ສູນ​ລວ​ບ​ລວມ​ຄະ​ແນນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ນະ​ຄອນຫຼ​ວງ ຄິນ​ຊາ​ຊາ, ປະ​ເທດ ຄອງ​ໂກ. 4 ມັງ​ກອນ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຄອງ​ໂກ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ
ນີ້​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເລື່ອນ​ການ​ອອກ​ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄປ
ຮອດທິດ​ໜ້າ, ເຊິ່ງ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ຈະ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ວັນ​ອ​າ​ທິດມື້ນີ້.

ທ່ານ ຄໍ​ເນ​ລ ນານ​ກາ, ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ທິ​ການ ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໄດ້​
ກ່າວ​ວ່າ, “ມັນ​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຜົນ​ຄະ​ແນນ​ຕ່າງ​ໆ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້, ພ​ວກ​
ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ທຳ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ, ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ທຸກ​ຢ່າງ​ເທື່ອ.”

ທ່ານ ນານ​ກາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຮັບພຽງ 47 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​
ບັດ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຈາກ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ທີ່ກວ້າງ​ໃຫຍ່​ໃນ​ໃຈ​ກາງ​ທະ
​ວີບ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ນັ້​ນ, ເຊິ່ງບໍ່​ມີ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ທີ່ມີ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ.

ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລະ​ບົບ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ເກັບ ແລະ ລວບ​ລວມ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ທັງ​ໝົດ​
ດ້ວຍ​ມື ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ຊ່ວຍເຫຼືອ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ນັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເລີຍ. ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ
​ການ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ອິນ​ເຕີ​ແນັດ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​
ທັງ​ໝົດ, ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍອມ​ແພ້​ແຜນ​ການ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ ຫຼັງ​ຈາກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ
ລະ​ບົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ການ​ສໍ້​ໂກງ.

ທ່ານ ນານ​ກາ ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ມື້​ໃດ​ຜົນ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຈະ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ອອກ​ມາ.

ການ​ເລື່ອນ​ເວ​ລາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ ໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ວຸ້ນ​ວາຍ​ເມື່ອ​ວັນ
​ທີ 30 ທັນ​ວາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົາ​ຜູ້​ສືບ​ທອດ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ່ານ
ໂຈ​ເຊ​ຟ ຄາ​ບີ​ລາ. ຜູ້​ທີ່​ມີ​ສິດ​ປ່ອນ​ບັດ 40 ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ເລືອກ​ຜູ້​ນຶ່ງ​
ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ 21 ຄົນ ເພື່ອ​ມາ​ແທນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ຄາ​ບີ​ລາ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ປົກ
​ຄອງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ປະ​ຊາ​ກອນ 80 ລ້ານ​ຄົນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ພໍ່​ຂອງ​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ລອບ​ສັງ​ຫານ
​ໃນ​ປີ 2001.

ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ກ່ອນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າ ບຸກ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ຈາກ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ
ທ່ານ ມາ​ຕິນ ຟາ​ຢູ​ລູ ແມ່ນ​ຕົວ​ເກັງ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ແທນ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ ຄາ​ບີ​ລາ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​
ສະ​ແດງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ໃຫ້​ອະ​ດີດ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ
ເອັມ​ມາ​ນູ​ແອ​ລ ຊາ​ດາ​ຣີ (Emmanuel Shadary).

ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ແລ້ວ, ມີ​ພຽງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ປະ​
ກາດ​ຜົນ​ຄະ​ແນນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃນ ຄອງ​ໂກ ໄດ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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