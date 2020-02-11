ພວກມີສິດເລືອກຕັ້ງ ໃນລັດນິວແຮມເຊີ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອງຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງພາກັນໄປປ່ອນບັດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນຂະນະທີ່ ບັນດາຜູ້ສະໝັກທັງຫຼາຍ ຫາທາງທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍແຮງສະໜັບສະໜຸນທີ່ໄດ້ຮັບກ່ອນໜ້ານີ້ ໃນການແຂ່ງຂັນສູ້ກັບ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້.
ກາຍທ່ຽງຄືນໄປບໍ່ດົນ ພວກມີສິດເລືອກຕັ້ງໃນເມືອງ ດິກສວີລ ນັອຈ (Dixville Notch) ໄດ້ພາກັນເລືອກເອົາຜູ້ສະໝັກກ່ອນໝູ່ໃນລັດນີ້ ໂດຍມີອະດີດຜູ້ປົກຄອງນະຄອນນິວຢອກ ທ່ານ ໄມໂກລ ບລູມເບີກ ໄດ້ຮັບ 2 ຄະແນນສຽງ ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຕິດຕາມມາດ້ວຍ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານເບີນີ ແຊນເດີສ໌ ແລະ ອະດີດເຈົ້າເມືອງໆ ເຊົ້າເບັນ (South Bend) ໃນລັດອິນເດຍນາ ທ່ານປີເຕີ ບູຕີເຈຈ (Peter Buttigieg) ທີ່ໄດ້ຮັບຄົນລະນຶ່ງຄະແນນສຽງ.
ໃນຄວາມສົງໄສຂອງການພິກຜັນ ທ່ານບລູມເບີກ ຜູ້ທີ່ມີອາຊີບໃນວົງການໆເມືອງ ເປັນທັງສະມາຊິກ ພັກເດໂມແຄຣັດ, ພັກຣີພັບບລີກັນ ພັກອິດສະຫລະ ຍັງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ ຈາກການຖືກຂຽນຊື່ລົງ ໃນຖານະເປັນ ພັກຣີພັບບລີກັນ ນຳດ້ວຍ. ມາເຖິງເວລານີ້ ມະຫາເສດຖີພັນລ້ານທ່ານນີ້ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ໃນລັດຕ່າງໆ ລຸນຫຼັງຊ່ວງເວລາການລົງຄະແນນສຽງຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດ ໃນປະຕິທິນ ແລະໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ການໂຄສະນາຜ່ານທາງໂທລະພາບ.
ໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງໃນພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະເປີດຕາມທີຫຼັງໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ ແລະຜົນການລົງຄະແນນ ເປັນໄປໄດ້ສູງ ຈະອອກມາໃນຕອນແລງວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ການແຂ່ງຂັນ ໃນລັດນິວແຮມເຊີ ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕື່ມອີກ ໃນຜົນທີ່ອອກມາຂອງການລົງຄະແນນສຽງທີ່ແບ່ງອອກໄປ ເມື່ອສັບປະດາແລ້ວນີ້ ຢູ່ໃນລັດໄອໂອວາ ຂອງການເລືອກຜູ້ສະໝັກຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ຖືກຈົດຈຳໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ສຳລັບ ການເປີດເຜີຍຜົນສະຫລຸບການລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ລ່າຊ້າທີ່ສຸດ ຊຶ່ງເປັນຍ້ອນແອັບທີ່ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນການເກັບກຳເອົາການລົງຄະແນນສຽງໃນທົ່ວລັດທີ່ເປັນເຂດກະສິກຳນັ້ນ ເກີດບັນຫາບົກຜ່ອງ.
ໃນທີ່ສຸດ ທ່ານບູຕີເຈຈ (Peter Buttigieg) ແມ່ນມີຄະແນນລື່ນທ່ານແຊນເດີຣ໌ ຜູ້ສະໝັກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ປະກາດຕົນເອງເປັນນັກສົງຄາມນິຍົມ ຢູ່ທີ່ລັດໄອໂອວາ.