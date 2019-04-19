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​ພວກພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຢາກ​ໃຫ​້​ທ່ານ ມ​ັ​ລ​ເລີ ​ມາ​ໃຫ້​ການ ກ່ຽວ​ກັບ ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ການ​ສືບ​ສວນ​ຂອງ​ທ່ານ

​​ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຢູ່​ສະ​ພາ​ສູງ, ທ່ານ ຈ​ຊັກ ຊຸມ​ເມີ (Chuck Schumer) ແລະ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ, ທ່ານ​ນາງ ແນນ​ຊີ ເປ​ໂລ​ຊີ (Nancy Pelosi)

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ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຢູ່​ສະ​ພາ​ສູງ, ທ່ານ ຈ​ຊັກ ຊຸມ​ເມີ (Chuck Schumer) ແລະ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ, ທ່ານ​ນາງ ແນນ​ຊີ ເປ​ໂລ​ຊີ (Nancy Pelosi) ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ສະ​ຫລຸ​ບ​ຂອງທ່ານ ວິ​ລ​ລຽມ ບາ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ກ່ຽວ​ກັບ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ໂຣ​ເບີດ ມັລ​ເລີ ບໍ່ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ສືບ​ສວນ ຕາມ​ທີ່​ເວົ້າ​ຢູ່ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

ທ່ານ ຊຸມ​ເມີ ແລະ ທ່ານ​ນາງ ເປ​ໂລ​ຊີ ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫລງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ໂດຍເວົ້າ​ວ່າ "ມີຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງກັນຢ່າງຫລວງ​ຫລາຍ ລະ​ຫວ່າງ​ ສິ່ງ​ທີ່ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ບາ ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຂັດ​ຂວາງຂະ​ບວນຍຸ​ຕິ​ທຳ ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດມັລ​ເລີເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຂັດ​ຂວາງຂະ​ບວນຍຸ​ຕິ​ທຳ.”

ທ່ານ ແຈ​ຣີ ແນດ​ເລີ (Jerry Nadler), ປະ​ທານຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸ​ລາ​ການຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ວັນ​ທີ 28 ກັນ​ຍາ 2018
ທ່ານ ແຈ​ຣີ ແນດ​ເລີ (Jerry Nadler), ປະ​ທານຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸ​ລາ​ການຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ວັນ​ທີ 28 ກັນ​ຍາ 2018

ພວກ​ເພິ່ນ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ "ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພວກເຮົາ​ສືບ​ຕໍ່​ທົບ​ທວນ​ບົດ​ລາຍ​ງານຢູ່ນີ້ ​ມີສິ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ເຫັນ​ໄດ້ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ກໍ​ຄື ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ບາ ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ການ​ສະ​ຫລຸບ​ວ່າ ປະທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີບໍ່​ໄດ້ຂັດ​ຂວາງຂະ​ບວນຍຸ​ຕິ​ທຳ ມາ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ຄົນ​ຟັງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ປາ​ກົດ​ວ່າ ບໍ່​ກົງ​ກັນ​ກັບ​ຂໍ້​ສະ​ຫລຸບທີ່​ເຫັນ​ວ່າເປັນເຊັ່ນນັ້ນ."

​ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ທ່ານ ແຈ​ຣີ ແນດ​ເລີ (Jerry Nadler), ປະ​ທານຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຕຸ​ລາ​ການຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້​ປະ​ກາດວ່າ ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ຫາ​ທາງ​ໃຫ້​ທ່ານ ມັ​ລ​ເລີ​ໄປ​ໃຫ້​ການ​ໂດຍໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ໄວ​ໄດ້ ແລະ​ບໍ່​ໃຫ້​ກາຍວັນ​ທີ 23 ພຶດ​ສະ​ພາ.

​ທ່ານ​ແນດ​ເລີ (Nadler) ໄດ້​ເປີດເຜີຍພາບຖ່າຍ​ຂອງ​ຈົດ​ໝາຍທີ່​ເພິ່ນສົ່ງ​ຫາທ່ານ ມັ​ລ​ເລີ ​ເພື່ອ​ຂໍ​ໃຫ້ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດໄປ​ປາ​ກົດ​ໂຕ ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ.

ທ່ານ​ແນດ​ເລີ ຂຽນ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ​ວ່າ "ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່ຈະ​ແຈ້ງ​ແລ້ວ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແລະ​ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຍິນ​ຈາກປາກ​ຂອງໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ໂຣ​ເບີດ ມັລ​ເລີເອງ ຈຶ່ງ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃຈໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ່ານໄດ້ຄົ້ນ​ພົບໃນ​ການສືບ​ສວນ.

ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ທ່ານ ແນດ​ເລີ ມີ​ຂຶ້ນບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ອາ​ທິດ ​ພາຍຫລັງທີ່​ມີ​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ວ່າ ໃຫ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ບົດ​ລາຍ​ງານທັງ​ໝົດ ຂອງ ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ​ໂດຍບໍ່​ມີ​ການຕັດ​ສ່ວນ​ໃດ​ອອກ. ​ບົດ​ລາຍ​ງານສະ​ບັບ ​ທີ່​ມີ​ການ​ຕັດ​ບາງ​ສ່ວນ​ອອກ ໄດ້​ຖືກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ອອກ​ມາ ​ໃນຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້.

ອ່ານ​ຂ່​າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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