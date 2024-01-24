ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ພະຍາຍາມຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບມາດຕະການການປະຕິຮູບຄົນເຂົ້າເມືອງ, ຜູ້ປົກຄອງລັດ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນ 9 ລັດ ໄດ້ເພີ່ມສຽງຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການດຳເນີນການ.
ໃນຈົດໝາຍທີ່ສົ່ງເຖິງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ຜູ້ນຳລັດຖະສະພາຈາກທັງພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະພັກເດໂມແຄຣັດ, ບັນດາຜູ້ປົກຄອງລັດດັ່ງກ່າວ ກ່າວວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງມີການດຳເນີນການທີ່ເດັດຂາດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັດຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບມືກັບປະລິມານຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ຈົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳ “ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງຈິງຈັງ” ທີ່ຈະປັບປຸງລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງແຫ່ງຊາດ ທີ່ “ລ້າສະໄໝ ແລະບໍ່ໄດ້ກະກຽມ ສຳລັບການຮັບມື” ຈຳນວນຄົນເຂົ້າເມືອງ ຕາມຊາຍແດນພາກໃຕ້ ທີ່ເພີ້ມຂື້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນມໍ່ໆມານີ້.
ລາຍຊື່ຂອງບັນດາຜູ້ປົກຄອງລັດ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອ ປະກອບມີຜູ້ນໍາຂອງລັດ ອາຣີໂຊນາ (Arizona), ຄາລີຟໍເນຍ ແລະນິວເມັກຊິໂກ ຊຶ່ງເປັນສາມລັດທີ່ຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນທາງໃຕ້ໂດຍກົງ. ຈົດໝາຍຂອງພວກທ່ານ ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງການຮ້ອງຮຽນຂອງບັນດາຜູ້ນຳໃນລັດເທັກຊັສ (Texas) ທີ່ນຳພາໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນ, ຊຶ່ງມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບເມັກຊິໂກ ຫຼາຍກວ່າບັນດາລັດອື່ນໆ ຕາມແນວຊາຍ ຮວມກັນ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານກາງເພີ້ມຂຶ້ນ ມາຫຼາຍປີແລ້ວ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ