ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດໂຄໂຣຣາໂດ ທ່ານຈອນ ຮິກກັນລຸບເປີ ແລະຜູ້ປົກຄອງລັດວໍຊິງ
ຕັນ ທ່ານເຈ ອິນສລີ ເປັນສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຫລ້າສຸດ ທີ່ໄດ້ໂດດເຂົ້າໄປໃນ
ກຸ່ມ ຜູ້ສະໝັກເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນເວທີ ເພື່ອເປັນປະທານາທິບໍ ໃນປີ 2020.
ແຕ່ພັກເດໂມແຄຣັດຫຼາຍຄົນຍັງຮູ້ສຶກປະຫຼາດໃຈຢູ່ວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຍັງບໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ
ຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ບາຍເດັນ.
ເວທີປະທານາທິບໍດີຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ບັດນີ້ ມີຜູ້ສະໝັກຢູ່ 12 ຄົນ ພ້ອມດ້ວຍ
ທ່ານບາຍເດີນ ແລະອີກຫຼາຍຄົນອື່ນໆກຳລັງພິຈາລະນາວ່າຈະເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ໃນບໍ່
ເທົ່າໃດອາທິດຈະມາເຖິງນີ້ ຫຼືບາງທີຍັງອີກຫຼາຍເດືອນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານເຊີຣັອດ ບຣາວນ໌ ຈາກລັດໂອຮາຍໂອ ແລະອະດີດສະມາ
ຊິກສະພາຕ່ຳ ບີໂຕ ໂອຣຸກຈາກລັດເທັກຊັສ ທີ່ຮວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຢາກຈະ ເຂົ້າແຂ່ງ
ຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ນອກຈາກທ່ານບາຍເດັນແລ້ວ.
ໂອກາດສຳລັບບັນດາຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຕັດສິນໃຈບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ທີ່ຮວມທັງອະ
ດີດລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານເອຣິກ ໂຮລເດີ ອະດີດເຈົ້າຄອງນະຄອນນິວຢອກ ທ່ານ
ໄມເກີລ ບລຸມເບີກ ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານແຈັຟ ເມິກເລ ຈາກລັດອໍເຣກັນ ແລະຜູ້ທີ່
ຖືກແຕ່ງຕັ້ງຈາກພັກປີ 2016 ທ່ານນາງ ຮິລລາຣີ ຄລິນ ຕັນ. ທ່ານນາງຄລິນຕັນ ກ່າວ
ຕໍ່ສະຖານີໂທລະພາບນິວຢອກ ຊ່ອງ 12 ວ່າ ເຖິງແມ່ນທ່ານນາງບໍ່ເປັນຜູ້ສະໝັກໃນປີ
ໜ້ານີ້ ທ່ານນາງຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະມີປາກສຽງກ່ຽວກັບ “ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸ
ບັນນີ້ ທີ່ເປັນການລົບກວນແກ່ຂ້າພະເຈົ້າທີ່ສຸດ.”
ທ່ານບາຍເດັນ ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານ “ໃກ້ແລ້ວ” ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈຕໍ່ການລົງສະ
ໝັກແຂ່ງຂັນ ເອົາຕຳແໜ່ງໃນທຳນຽບຂາວ ແລະກ່າວວ່າ ໄດ້ມີ “ຄວາມສອດຄ່ອງກັນ”
ພາຍໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທ່ານສະໝັກເປັນປະ
ທານາທິບໍດີເທື່ອທີສາມ. ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈບໍ່ທ້າທາຍທ່ານນາງຄລິນຕັນ ຕໍ່ການສະ
ເໜີຢູ່ໃນພັກເດໂມແຄຣັດໃນປີ 2016 ຫຼັງຈາກລູກຊາຍຂອງທ່ານຄື ທ່ານໂບ ອາຍຸ
46 ປີ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນມະເຮັງໃນສະໝອງ.
ທ່ານບາຍເດັນໄດ້ລົງສະໝັກໃນປີ 1988 ແຕ່ໄດ້ຖອນຕົວໃນຂະນະທີ່ໂຄສະນາຫາສຽງ
ຫຼັງຈາກການກ່າວຫາວ່າ ທ່ານໄດ້ກ່າຍແກະຄຳເວົ້າຈາກນັກການເມືອງອັງກິດ. ທ່ານຍັງ
ໄດ້ລົງສະໝັກໃນປີ 2008 ແລະໄດ້ຖອນຕົວຢ່າງໄວ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າເລັກ
ນ້ອຍ ໃນປີນັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ປາກົດໂຕເຂົ້າສູ່ເຫດການຂອງປະເທດ.
ແຕ່ທ່ານໂອບາມາ ໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ແລະດຳລົງຕຳແໜ່ງ
ແປດປີ ທີ່ປາກົດວ່ າຄວບຄຸມໜ້າທີ່ການເມືອງເປັນເວລານານ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຈາກທ່ານໄດ້
ຊະນະບ່ອນນັ່ງສະມາຊິກສະພາສູງຢູ່ໃນລັດເດລາແວໃນປີ 1972. ໃນເວລານັ້ນ ທ່ານ
ບາຍເດີນ ໄດ້ເປັນສະມາຊິກຄົນທີຫົກທີ່ໜຸ່ມສຸດ ໃນປະຫວັດສາດອາເມຣິກັນ ພຽງແຕ່
ອາຍຸ 30 ປີ.
ທ່ານບາຍເດັນ ຈະມີບັນຫາຈາກຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ຖ້າຫາກທ່ານລົງສະໝັກເປັນປະທາ
ນາທິບໍດີ ປີ 2020. ປັດຈຸບັນນີ້ ມີອາຍຸ 76 ປີ ທ່ານບາຍເດັນອາດກາຍ ມາເປັນ ຜູ້ທີ່ມີ
ອາຍຸແກ່ສຸດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຖ້າຫາກຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງອາດເຮັດ
ໃຫ້ທ່ານລື່ນ ປະທານາທິບໍດີຣາໂນລ ເຣກັນ ທີ່ໄດ້ເຮັດສະຖິຕິໄວ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ປະທາ
ນາທິບໍດີເຣກັນ ໄດ້ຊະນະສະໄໝທີສອງຂອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ໃນປີ 1984 ຊຶ່ງໃນ
ເວລານັ້ນມີອາຍຸໄດ້ 73 ປີ.
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