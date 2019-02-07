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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທີ່ຄວບ​ຄຸມ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້ຍົກເອົາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ປືນຂຶ້ນມາເປັນ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ

ນາງ​ແມັ​ຕ​ຕີ ສະ​ກັອ​ຕ ຖື​ຮູບ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ລາວ ທ້າວ​ຈອດ​ຈ໌ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຮັບ​ຟັງຄຳໃຫ້ການ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາທິການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງປືນ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ວັນ​ທີ 6 ກຸມ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະພາຕ່ຳທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮຸນແຮງຂອງປືນຂຶ້ນ
ມາອະພິປາຍກັນ ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນຮອບແປດປີທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຟັງຄຳໃຫ້ການໃນ
ວັນພຸດວານນີ້ຢູ່ລັດຖະສະພາ ຈາກບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ
ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງປືນ.ທ່ານເຈີຣໂຣຣດ໌ ແນດເລີຮ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກ
ລັດນິວຢອກ ປະທານຄະນະກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ກ່າວວ່າ “ເຖິງແມ່ນຈະເຫັນວ່າມີ
ຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ມີການຖະແຫຼງເຖິງຄວາມຮີບຮ້ອນຮຸນແຮງຂອງປືນ ເປັນເວລາ
ດົນນານເກີນໄປແຕ່ລັດຖະສະພາ ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງໝົດ.”

ການໂຕ້ວາທີເລື້ອງຄວາມປອດໄພຂອງປືນ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກຜູ້ຍິງປືນໄດ້ສັງຫານ
17 ຄົນ ດ້ວຍອາວຸດປືນຍາວ ທີ່ມີຄວາມແຮງສູງໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ ປີກາຍນີ້ ຢູ່
ເມືອງພາກແລນ ລັດຟລໍລິດາ. ບັນດາຜູ້ລອດຊີວິດຈາກການຍິງກັນຢູ່ ມັດທະຍົມ
ມາຈໍຣີ ສະໂຕນແມນ ດັກລັສ ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການ “ເດີນຂະບວນເພື່ອຊີວິດພວກເຮົາ” ປະທ້ວງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນດີ.ຊີ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງເອົາຄວາມປອດໄພຂອງປືນ

ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນມາຈາກທົ່ວປະເທດ.ແຕ່ຫຼັງຈາກຫຼາຍເດືອນຕໍ່
ມາຫຼັງການຍິງກັນແລ້ວ ບັນດານັກເຄື່ອນ
ໄຫວເດີນຂະບວນເພື່ອຊີວິດພວກເຮົາ ກໍໄດ້ເຮັດວຽກກັບບັນດາອົງການຄວາມປອດ
ໄພປືນ ຢູ່ໃນປະຊາຄົມຕ່າງໆ ທີ່ລະບາດໂດຍຄວາມຮຸນແຮງຂອງປືນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຖືກ
ເອົາຫົວຊາຢູ່ໃນລະດັບແຫ່ງຊາດ.

.ທ່ານເຈີຣໂຣຣດ໌ ແນດເລີຮ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກ ລັດນິວຢອກ ປະທານຄະນະກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ທີ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ວັນ​ທີ 6, 2019.
.ທ່ານເຈີຣໂຣຣດ໌ ແນດເລີຮ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກ ລັດນິວຢອກ ປະທານຄະນະກຳມາທິການຍຸຕິທຳ ທີ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ວັນ​ທີ 6, 2019.

ນາງອາລາຢາຮ ອິສມັນ ອະດີດນັກຮຽນໂຮງຮຽນສະໂຕນແມນ ດັກລັສ ກ່າວຕໍ່ຄະ
ນະກຳມາທິການວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ມີຄວາມອິດເມື່ອຍ ເພື່ອ
ແບ່ງປັນເວທີຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາປະຊາຄົມທີ່ເຫັນຄວາມສຳຄັນ
ເພາະວ່າສຽງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບຂ້າພະເຈົ້າ ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂ້າ
ພະເຈົ້າຈາກພາກແລນ.”

Gun-Safety Advocates Hope Democrat-Controlled House Addresses Their Concerns
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Gun-Safety Advocates Hope Democrat-Controlled House Addresses Their Concerns

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ນາງດາຍແອນ ລາຕີເກີຣ ຜູ້ລິເລີ້ມ ໂຄງການພວກເດັກນ້ອຍອອກຈາກຄຸ້ມ ເພື່ອ
ຊ່ວຍພວກຊາວໜຸ່ມທີ່ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ໃນນະຄອນຊີຄາໂກ ໃຫ້ໜີອອກ ຈາກ
ຄວາມຮຸນແຮງຂອງປືນ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ “ດ້ວຍຄວາມແຕກຕ່າງຈາກການຍິງກັນ ແລະພວກຊາວໜຸ່ມພາກແລນ ຄວາມເນັ້ນໜັກໄດ້ແນໃສ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງປືນ. ແລະຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈແທ້ໆກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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