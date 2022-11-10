ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝຂອງ ອາເມຣິກາ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມລັດຖະສະພາບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນເທື່ອ ດ້ວຍຫຼາຍບ່ອນນັ່ງໃນສະພາຕ່ຳ ແລະ ສະພາສູງຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກຕັດສິນຫຼັງຈາກການນັບບັດຄະແນນສຽງໝົດມື້ນັ້ນ, ແນວໃດກໍ່ຕາມໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນວັນທີ່ດີ ສຳລັບປະຊາທິປະໄຕ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ຫຼາຍຫົວຂໍ້ດົນ 53 ນາທີຢູ່ທຳນຽບຂາວວ່າ “ປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກທົດສອບໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ດ້ວຍຄະແນນສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າ, ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ແມ່ນໄດ້ອອກມາເວົ້າ ແລະ ພິສູດໃຫ້ເຫັນອີກຄັ້ງນຶ່ງວ່າ ປະຊາທິປະໄຕແມ່ນຜູ້ທີ່ເຮົາເປັນ.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ອະທິບາຍພັກເດໂມແຄຣັດຂອງທ່ານວ່າ ເຮັດໄດ້ດີກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ຕໍ່ພັກຣີພັບບລີກັນ ແລະ ໄດ້ປະກາດວ່າທ່ານຈະເຊື້ອເຊີນບັນດາຜູ້ນຳຂອງທັງສອງພັກມາທຳນຽບຂາວ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ເດີນທາງກັບຈາກກອງປະຊຸມ G-20 ໃນ ອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວິທີທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ ບູລິມະສິດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ.
ໂຊກຊະຕາທາງດ້ານການເມືອງຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ໄປບໍ່ມາ, ດ້ວຍການຄວບຄຸມຂອງທັງສອງສະພາໃນລັດຖະສະພາຍັງບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ເຊິ່ງການນັບຄະແນນສຽງທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ເຊິ່ງອາດແກ່ຍາວໄປອີກຫຼາຍວັນໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ສູສີກັນໂພດທີ່ຈະຕັດສິນ.
ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ນັກສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຄາດວ່າຝ່າຍຄ້ານພັກຣີພັບບລີກັນ ຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳ ແລະ ອາດເປັນໄປໄດ້ໃນສະພາສູງ, ເຮັດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນໝັ້ນໃຈວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສາມາດຂັດຂວາງນະໂຍບາຍທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ສຳລັບໄລຍະທີສອງຂອງການດຳເນີນຕຳແໜ່ງສີ່ປີຂອງທ່ານໃນທຳນຽບຂາວ.
ສະພາສູງຕອນນີ້ແມ່ນຖືກແບ່ງເຄິ່ງເປັນ 50-50 ລະຫວ່າງພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ຣີພັບບລີກັນ. ແຕ່ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານ, ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ພິກການຄວບຄຸມບ່ອນນັ່ງທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກຣີພັບບລີກັນໃນລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ, ໃນຂະນະທີ່ຜົນຄະແນນແມ່ນຍັງບໍ່ແນ່ນອນໃນອີກສາມລັດຄື ອາຣິໂຊນາ ແລະ ເນວາດາ ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ລັດ ຈໍເຈຍ ໃນພາກໃຕ້.
35 ຈາກ 100 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາສູງ ແມ່ນໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນເອົາໃນການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້.