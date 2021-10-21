ສະຫະລັດແລະໂຄລອມເບຍກຳລັງຈັດການເຈລະຈາລະດັບສູງ ໃນວັນພະຫັດ ມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນສະຫຼຸບການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງລວມມີການສຸມ ໃສ່ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະການຍົກສູງປະຊາທິປະໄຕ.
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຫຼັງຈາກໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີໂຄລອມເບຍ, ທ່ານອີວານ ດຸກຄ໌ (Ivan Duque) ວ່າທັງສອງປະເທດມີຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ອາດຮ່ວມມືກັນໄດ້ ລວມມີຂົງເຂດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການບໍລິການຄອມພິວເຕີຜ່ານອິນເຕີແນັດ, ເທັກໂນໂລຈີດ້ານສາທາລະນະສຸກແລະກະສິກຳ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວຈະເປັນນຶ່ງໃນຫລາຍຫົວຂໍ້ທີ່ຈະນຳພິຈາລະນາ ຕື່ມອີກໃນລະຫວ່າງການສົນທະນາລະດັບສູງລະຫວ່າງສະຫະລັດ-ໂຄລອມເບຍ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ສະຫະລັດກໍາລັງຮ້ອງຂໍໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນຊີກໂລກຕາເວັນຕົກເລັ່ງການໃຫ້ຄໍາໝັ້ນສັນຍາເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍແບບກະທັນຫັນຂອງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແບບຜິດປົກກະຕິຍ້ອນວ່າ ສະຫະລັດຂະຫຍາຍການໃຫ້ສິດ ໃນການອົບພະຍົບເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດແບບຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ທ່ານບລິງເກັນໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍກ່ວາສິບຄົນຈາກຂົງເຂດອາເມຣິກາລາຕິນໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານລະດັບຂົງເຂດໃນນະຄອນຫລວງໂບໂກຕາ (Bogota) ຂອງໂຄລອມເບຍ. ລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານອາເລຈານໂດຣ ມາຍຢອກຄັສ (Alejandro Mayorkas) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວທາງອອນລາຍ.
ສະຫະລັດໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບທາງເລືອກຕ່າງໆ ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນ ການກັບໄປແບບສະໝັກໃຈສຳລັບພວກຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ບໍ່ມີສິດຂໍລີ້ໄພທີ່ຖືກ ຕ້ອງໃຫ້ກັບຄືນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
“ພວກເຮົາເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ດ້ານການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ຜູ້ລັກລອບນຳເອົາຄົນເຂົ້າມາແລະພວກຄ້າມະນຸດ. ...ພວກເຮົາປັບປຸງການປົກປ້ອງ, ການ ກວດຄັດເລືອກ, ການນຳສົ່ງຕໍ່ໄປພ້ອມໆກັບການທີ່ພວກເຮົາປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງຂອງການດຳເນີນງານດ້ານການຂໍລີ້ໄພ ... ແລະອາດຈະຫຼາຍກວ່າໄລຍະ ປານກາງ, ຂະຫຍາຍວິທີທາງກົດໝາຍໃນການອົບພະຍົບ, ສຳລັບພວກທີ່ໄດ້ອົບພະຍົບຢູ່ແລ້ວ ແລະພວກໃໝ່ອີກດ້ວຍ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບລິງເກັນ ທີ່ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຮ່ວມກັບປະທານາທິບໍດີໂຄລອມເບຍ ທ່ານອີວານ ດຸກຄ໌ (Iván Duque).
ທ່ານດຸກຄ໌ ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານຊັບພະ ຍາກອນຈາກສະຫະລັດ ເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ວິກິດການໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ສັບສົນທີ່ສຸດໃນໂລກ” ຊຶ່ງກໍຄືວິກິດການ ໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງເວເນຊູເອລາ.
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