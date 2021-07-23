ຫົວໜ້າສູນຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດ ສຫລ ເວົ້າວ່າ ສາຍພັນແດລຕາ ເປັນໄວຣັສຕິດເຊື້ອຜ່ານການຫາຍໃຈ ທີ່ຕິດແປດໄດ້ໄວທີ່ສຸດ

ຜູ້ອຳນວຍການສູນຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດສະຫະລັດ, ທ່ານນາງໂຣແຊລ ວາເລນສກີ (Rochelle Walensky) ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນແດລຕາ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັ້ນ “ພວກເຮົາຮູ້ວ່າເປັນໄວຣັສຕິດເຊື້ອຜ່ານທາງການຫາຍໃຈ ທີ່ຕິດແປດໄດ້ໄວທີ່ສຸດ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍໄດ້ເຫັນມາ ຢູ່ໃນການເຮັດວຽກງານນີ້ໄດ້ 20 ປີ."
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນໄປຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດໂຄວິດເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງ ບໍ່ໃຫ້ຕິດພະຍາດສາຍພັນດັ່ງກ່າວ ແລະເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ຈີນບໍ່ພໍໃຈທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກຢາກສືບຕໍ່ທໍາການສືບສວນສອບສວນເບິ່ງວ່າໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໄດ້ເລັດລອດ ອອກຈາກຫ້ອງທົດລອງທີ່ເມືອງວູຫານທີ່ພາ ໃຫ້ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກນັ້ນ ຫລືບໍ່.
ຮອງລັດຖະມົນຕີຂອງຄະນະກຳມາທິການດ້ານສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດຈີນ,ທ່ານເຊງ ຢິນຊີ (Zeng Yixin) ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການສະເໜີຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໃຫ້ເປີດການສືບສວນຄືນອີກຕໍ່ການຮົ່ວໄຫລຂອງຫ້ອງທົດລອງຈີນ ວ່າເປັນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງການລະບາດພະຍາດຢູ່ທົ່ວໂລກນັ້ນແມ່ນບໍ່ເຄົາລົບ” ຕໍ່ສາມັນສໍານຶກ ແລະເປັນທັດສະນະທີ່ອວດເກັ່ງຕໍ່ວິທະຍາສາດ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຈີນ "ບໍ່ສາມາດຍອມຮັບເອົາແຜນການດັ່ງກ່າວໄດ້."
ການສືບສວນຂອງຈີນ ແລະອົງການອະນາໄມໂລກ ທີ່ດຳເນີນໄປໃນຕົ້ນປີນີ້ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ “ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ສຸດ” ວ່າການຮົ່ວໄຫລອອກມາຈາກຫ້ອງທົດລອງໃນວູຫານ ເປັນແຫລ່ງທີ່ມາຂອງໄວຣັສນີ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມບັນດານັກຊ່ຽວຊານສາກົນກ່າວວ່ານັກວິທະຍາສາດຈີນໃຊ້ອິດທິພົນຫຼາຍເກີນໄປໃນການກຳນົດຜົນຂອງການສືບສວນນັ້ນ.
ຫລັງຈາກມີການຊັກຊ້າ ຍ້ອນການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງພະຍາດມາໄດ້ 1 ປີ, ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກໂຕກຽວ ກໍໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ການແຂ່ງຂັນດັ່ງກ່າວ ຈັດຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມເປົ່າຫວ່າງຂອງບ່ອນນັ່ງສໍາລັບຫລາຍພັນຄົນ ຢູ່ໃນສະໜາມກິລາໂອລິມປິກໂຕກຽວ, ໂດຍມີພຽງແຕ່ແຂກຜູ້ມີກຽດປະມານ 900 ຄົນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆເຂົ້າຮ່ວມເພາະມີການລະມັດ ລະວັງຢ້ານການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19.
ປະຊາຊົນຍີ່ປຸ່ນຄັດຄ້ານຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ການຈັດງານມະຫະກຳກິລານີ້ ເພາະຢ້ານວ່າ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດຍີປຸ່ນຊຸດໂຊມລົງຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໄປອີກ.