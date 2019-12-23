ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ລາຟຣອຟ ໄດ້ອອກມາໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ເປັນການທ້າທາຍໂດຍກ່າວວ່າ ໂຄງການທໍ່ແກັສ Nord Stream 2 ແລະ Turk Stream ຈະໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການເຖິງແມ່ນຈະຖືກມາດຕະການລົງໂທດ ສະຫະລັດ ຢູ່ກໍຕາມ.
ໃນການກ່າວຢ້ຳໂດຍອົງການຂ່າວ Interfax ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ ລາຟຣອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ມີແຜນທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ມາດຕະການໃໝ່ຕ່າງໆ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຊັນຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງທີ່ລວມມີກົດໝາຍວາງມາດຕະການລົງໂທດ ໃສ່ບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ວາງທໍ່ສຳລັບໂຄງການ Nord Stream 2, ເຊິ່ງກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງແກັສເປັນສອງເທົ່າ ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງທໍ່ແກັສ Nord Stream ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດຫາປະເທດ ເຢຍຣະມັນ.
ມີມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ ຣັດເຊຍ ເພີ່ມເຕີມ ສຳລັບການກ່າວຫາວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຊກແຊງໃນຂະບວນການປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມກັບການ “ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ” ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ແລະ ການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກດັ່ງກັບ “ຮ່າງກົດໝາຍມາດຕະການລົງໂທດຈາກນາຮົກ” ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານໂດຍຄະນະກຳມະການສະພາສູງ ສະຫະລັດ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຈັດການລົງຄະແນນສຽງໃນລັດຖະສະພາ.
ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ທ່ານ ລາຟຣອຟ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະລວມເອົາລູກສອນໄຟໜັກ ຊາມັດ (Sarmat) ແລະ ລູກສອນໄຟຄວາມໄວເໜືອສຽງ ອາວັງກາດ (Avangard) ເຂົ້ານຳ ຖ້າສົນທິສັນຍາອາວຸດ START ສະບັບໃໝ່ກັບ ສະຫະລັດ ຖືກຕໍ່ເວລາອອກໄປ.
ຣັດເຊຍ ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍພ້ອມທີ່ຈະສະແດງການຍິງລູກສອນໄຟ ຊາມັດ ໃຫ້ ສະຫະລັດ ລັດເບິ່ງເຊັ່ນກັນ, ອົງການຂ່າວ Interfax ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ລາຟຣອຟ ຢູ່ໃນລາຍການສຳພາດໃນໂທລະພາບລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ.