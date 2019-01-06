ນາຍພົນເຮືອຕີ ທ່ານ ເຄວິນ ສວີນີ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ
ປະເທດ ໄດ້ລາອອກຈາກໜ້າທີ່ ອີງຕາມຖະແຫຼງການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່
ໄດ້ເຜີຍແຜ່ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ນາຍພົນເຮືອຕີ ທ່ານ ສວີນີ ໄດ້ກຳຕຳແໜ່ງນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ.
ນາຍພົນ ສວີນີ ກ່າວວ່າ “ຫຼັງຈາກສອງປີຢູ່ ທຳນຽບຫ້າແຈ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈ
ວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ຈະກັບຄືນໄປຫາຫາພາກສ່ວນເອກະຊົນ. ມັນເປັນກຽດອັນ
ສູງທີ່ຮັບໃຊ້ຄ່ຽງຂ້າງກັບບັນດາຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.”
ການລາອອກຂອງທ່ານ ເປັນເທື່ອຫຼ້າສຸດຂອງຫຼາຍໆຄົນທີ່ລາອອກຈາກກະຊວງ
ປ້ອງກັນປະເທດ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ ເຈມສ໌ ແມັຕຕິສ ຜູ້ທີ່ນາຍພົນ ສວີນີ ໄດ້ຮັບໃຊ້
ນັ້ນ, ປະກາດການລາອອກຂອງທ່ານໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ແລະໄດ້ອອກຈາກ
ໜ້າທີ່ຂອງທ່ານໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ທ່ານແມັຕຕິສ ໄດ້ປະກາດການລາອອກຂອງທ່ານໃນທ້າຍເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້
ບໍ່ດົນ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດຖອນທະຫານປະມານ
2,000 ຄົນ ອອກຈາກປະເທດ ຊີເຣຍ. ຢູ່ໃນໜັງສືຂອງທ່ານ ທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ
ຊື່ຂອງ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ນັ້ນ, ທ່ານ ແມັຕຕິສ ໄດ້ຖະແຫຼງເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າງແນວຄິດຂອງທ່ານ ກັບແນວຄິດທັງຫຼາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ, ຊຶ່ງໂດດ
ເດັ່ນທີ່ສຸດແມ່ນຄວາມສຳຄັນຂອງບັນດາພັນທະມິດ ແລະ ການໃຊ້ອຳນາດຂອງ
ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ແມັຕຕິສ ໄດ້ຂຽນເຕືອນເຖິງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ໂດຍສະເພາະວ່າ “ພວກເຮົາ
ຕ້ອງເດັດດ່ຽວ ແລະ ບໍ່ກຳກວມວິທີການຂອງພວກເຮົາ ຕໍ່ປະເທດພວກນັ້ນ ຜູ້ທີ່ຜົນ
ປະໂຫຍດໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງກັບພວກເຮົາຫຼາຍ
ຂຶ້ນ.” ທ່ານເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າ ຢາກຈັດກັດໂລກໃຫ້ເຂົ້າກັບ ອຳນາດການຍັບຢັ້ງແບບ
ຜະເດັດການຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ເສດຖະກິດ, ການທູດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈດ້ານຄວາມ
ປອດໄພຂອງປະເທດອື່ນ.”
ທ່ານແມັຕຕິສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະຢູ່ຈົນເຖິງທ້າຍເດືອນກຸມພາປີນີ້, ແຕ່ໃນວັນທີ
23 ທັນວາປີກາຍນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ປະກາດວ່າ ທ່ານ ແພຕຣິກ ຊານາຮານ
ຈະເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດວ່າການແທນ ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນປີນີ້, ເປັນ
ການເລັ່ງໃຫ້ທ່ານ ແມັຕຕິສ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໄວໆ. ທ່ານ ຊານາຮານ ເຄີຍເປັນ
ຮອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງທ່ານ ແມັຕຕິສ.
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