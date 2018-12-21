ການຍ້າຍພັກການເມືອງ ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມບາດໝາງ ໃນລັດຖະບານ ຂອງ ມາເລເຊຍ

ສົງຄາມລະຫວ່າງພັກຝ່າຍການເມືອງ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນທັງສອງຝ່າຍການເມືອງ
ຂອງມາເລເຊຍ ອັນເປັນການຜິດຖຽງກັນ ທີ່ຂົມຂື່ນ ຢູ່ວົງໃນຂອງພັກ ເຊິ່ງພາໃຫ້ມີການ
ປິດຊ່ວງໄລຍະ ຂອງການຖືກຕ້ອງປອງດອງກັນ ສຳລັບ ພັກປາກາຕານ ຮາຣາປານ ຫຼື
PH ທີ່ເປັນລັດຖະບານປະສົມ.
ການລາອອກ ຂອງ ທ່ານນາງ ນູຣູລ໌ ອິຊຊາ ອັນວາຣ ຈາກຕຳແໜ່ງ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຂອງພັກຄວາມຍຸຕິທຳຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື PKR ທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອເລີຍ ໃນສັບປະດານີ້ ໄດ້
ເຜີຍແບໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກແຍກ ທີ່ຝັງເລິກຢູ່ໃນ ກຸ່ມລັດຖະບານປະສົມ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງ
ຂຶ້ນໂດຍສອງພັກການເມືອງ ທີ່ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ ໄດ້ຈ້ອງເບິ່ງກັນແລະກັນ ຈາກສອງ
ຟາກໃນສະພາ.
ຈຸດສຳຄັນຂອງການຜິດຖຽງກັນ ລວມສູນຢູ່ໃນເລື່ອງຂອງການປ່ຽນແຜນ ດ້ານການ
ເມືອງ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຫາເທຍ ໂມຮາມັດ ທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດ ຄວາມກັງວົນ
ຕ່າງໆ ໃນບາງໄຕມາດ ທີ່ທ່ານ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມຄຳໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະມອບອຳນາດ
ໃຫ້ແກ່ ອະດີດຄູ່ປໍລະປັກຂອງທ່ານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫັນປ່ຽນ ໄປເປັນພັນທະມິດ ກັບ ທ່ານ
ອັນວາຣ ອີບຣາຮີມ.
ພັກ PH ເປັນພັກປະສົມ ທີ່ລວມເຂົ້າກັນ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ມາຫາເທຍ ແລະ ທ່ານ
ອັນວາຣ ຜູ້ທີ່ເຄີຍຖືກແນະນຳແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ໂດຍທ່ານ ມາຫາເທຍ ເຊິ່ງ
ທ່ານໄດ້ເອົາຜິດ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກຂັງຄຸກ ໃນຖານການກະທຳຊຳເລົາຜິດທຳມະຊາດ
ມະນຸດ ທີ່ເປັນເລື່ອງນອງນັນ ແລະ ຂໍ້ກ່າວຫາສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ກ່ອນໜ້າ ທີ່ທັງສອງຈະ
ໄດ້ມາພົບພໍ້ກັນອີກເທື່ອນຶ່ງ ແລ້ວໄດ້ຮັບໄຊຊະນະການເລືອກຕັ້ງຢ່າງຂາດລອຍ ໃນ
ເດືອນພຶດສະພາ ອັນເປັນການສິ້ນສຸດ ການປົກຄອງໂດຍພັກດຽວ ທີ່ມີມາຫຼາຍກວ່າ 6
ທົດສະວັດ ຢູ່ໃນມາເລເຊຍ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານນາງ ນູຣູລ໌ ລູກສາວຂອງທ່ານ ອັນວາຣ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະໃຫ້
ຄຳອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບການລາອອກດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ທ່ານ ນາງ ໄດ້ເອົາ
ຊະນະ ຜູ້ສະໝັກເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີ ຈາກ ພັກ PKR ແລະ ພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດ
ກັບ ທ່ານ ຣາຟີຊີ ຣາມລີ ກໍໄດ້ອອກມາໂຈມຕີການນຳຂອງ ພັກ PH ຢູ່ໃນຄຳເຫັນທີ່
ຂຽນລົງ ທາງອິນເຕີເນັດ ເມື່ອວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ໂດຍປະກາດວ່າ “ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີ
ໄດ້ຫາຍໄປ ແລ້ວກາຍມາເປັນຄວາມເນົ່າເໝັນ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າ ຊັງທີ່ຈະເປັນຜູ້ຮັບເອົາຂ່າວທີ່ບໍ່ດີ ແຕ່ບຸກຄົນໃດຜູ້ນຶ່ງ ຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາ
ພາລະນີ້” ທ່ານໄດ້ຂຽນກ່ອນໜ້າ ຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການສຳຫຼວດຄວາມ ຄິດເຫັນ ທີ່ຕົກ
ຕ່ຳລົງ ແລະ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບໍ່ພໍອົກພໍໃຈຕ່າງໆກັບທິດ ທາງຂອງພັກໃນປັດຈຸບັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ