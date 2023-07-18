ບັນດາລັດຖະມົນຕີການເງິນແລະບັນດາຫົວໜ້າທະນາຄານກາງຂອງກຸ່ມ 20 ປະເທດ ໄດ້ພົບປະກັນຢູ່ເມືອງກັນດີນາກາ ທາງພາກຕາເວັນຕົກອິນເດຍ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອສົນທະນາວ່າ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງໃດແກ່ເສດ ຖະກິດທີ່ອ່ອນເພຍຢູ່ທົ່ວໂລກ ແລະຊ່ວຍບັນດາປະເທດທີ່ພວມປະເຊີນກັບວິກິດການໜີ້ສິນ.
ລັດຖະມົນຕີການເງິນອິນເດຍ ທ່ານເນີມາລາ ສິທາຣາມານ ກ່າວວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ “ທີ່ຈະນຳພາເສດຖະກິດໂລກໄປສູ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຍືນຍົງ ກໍ້າເກິ່ງ ແລະເຕີບໂຕຮ່ວມກັນ.”
ອິນເດຍ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ກຳຕຳແໜ່ງປະທານຂອງກຸ່ມ G20 ໃນປີນີ້ ກຳລັງເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ.
ນຶ່ງຂອງລາຍການປະຊຸມທີສຳຄັນສຸດຄື ຊອກຫາການເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບໂຄງຮ່າງໃໝ່ຂອງໜີ້ສິນ ສຳລັບບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບເສດຖະກິດຝືດເຄືອງ ທີີ່ທ່ານສິທາຣາມານ ໄດ້ກ່າວ.
ກອງປະຊຸມມີກຳນົດທີ່ສົນທະນາແຜນໂຄງຮ່າງໜີ້ສິນໃໝ່ສຳລັບສຣີລັງກາ ແລະການາ ຊຶ່ງໄດ້ຜິດພາດຕໍ່ການຈ່າຍໜີ້ສິນເຂົາເຈົ້າ ໃນປີກາຍນີ້.