ບັນດາຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບຫລາຍບັນຫາຢູ່ໃນການໂຕ້ວາທີຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງພວກເພິ່ນໃນ ວັນອັງຄານວານນີ້, ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ 3 ອາທິດກ່ອນທີ່ພວກ ປ່ອນບັດຢູ່ໃນລັດໄອໂອວາ ຈະໄປຫາສະຖານທີ່ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອເລີ້ມ ເປີດລະດູການແຫ່ງການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນສຳລັບປີ 2020. ນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງວີໂອເອ, Jim Malone ມີລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບການໂຕ້ວາທີທີ່ວ່ານີ້ ທີ່ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນເມືອງດີມອຍ, ລັດໄອໂອວາ ແລະໄດ້ຮັບການອຸປະຖຳໂດຍຂອງອົງການຂ່າວ CNN ແລະໜັງສືພິມ Des Moines Register ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ບັນດາຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງເປັນປະທານາທິບໍດີຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ 6 ທ່ານ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບບັນຫາການຄ້າ, ການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ.
ແລະມີການຕຳໜິ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ກັບອີຣ່ານ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຫວ່າງ ມໍ່ໆມານີ້ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ (Joe Biden) ກ່າວວ່າ:
"ພວກເຮົາເສຍຈຸດຢືນຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ພວກເຮົາໄດ້ສູນເສຍການສະໜັບສະໜຸນຈາກພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ. ປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ໄປຈະ ຕ້ອງສາມາດດຶງເອົາບັນດາຄົນເຫລົ່ານີ້ ເຂົ້າມາຫາກັນຄືນອີກ."
ທ່ານ ໄບເດັນຖືກຕຳໜິຢ່າງແຮງ ຈາກສະມາຊິກສະພາສູງ ເບີນີ ແຊນເດີສ໌ (Bernie Sanders) ໃນເລື້ອງທີ່ທ່ານໄບເດັນ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນສົງຄາມອີຣັກ.
ແລະທ່ານ ແຊນເດີສ໌ ເວົ້າວ່າ ທ່ານມີຄວາມກັງວົນວ່າ ການປະທະກັນກັບອີຣ່ານ ອາດຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່ານີ້ຫລາຍ.
ທ່ານເບີນີ ແຊນເດີສ໌, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວດັ່ງນີ້:
"ແລະດຽວນີ້ ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢ້ານຫລາຍອີ່ຫລີກໍຄື ພວກເຮົາມີປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຂີ້ຕົວະອີກ ແລະອາດຈະແກ່ດຶງເອົາພວກເຮົາເຂົ້າໄປຫາສົງຄາມ ທີ່ເຖິງຂັ້ນ ຮ້າຍແຮງກວ່າສົງຄາມໃນອີຣັກອີກ ກໍເປັນໄດ້.”
ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຄ້າຍຄືກັນນີ້ ຈາກ ທ່ານ ພີດ ບູດິເຈດ (Pete Buttigieg), ອະດີດເຈົ້າເມືອງຊາວເບນ (South Bend), ລັດອິນເດຍນາ ແລະນັກລົບເກົ່າ.
ທ່ານພີດ ບູດິເຈດ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ເວົ້າວ່າ:
"ພວກເຮົາສາມາດສືບຕໍ່ທີ່ຈະພົວພັນກັບປະເທດນັ້ນ ໂດຍປາດສະຈາກການມີຄວາມມຸ້ງໝັ້ນໃນການເອົາທະຫານໄປປະຈຳຢູ່ພາກພື້ນດິນ ແບບບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ ໄດ້. ແຕ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນໃນເວລານີ້ກໍຄື ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນສົ່ງທະຫານໄປເພີ້ມ."
ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທ່ານບາງທ່ານ ຢາກຈະຫລຸດການເອົາທະຫານສະຫະລັດໄປປະຈຳຢູ່ໃນຂົງເຂດຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງເອລີຊາເບັດ ວໍເຣັນ (Elizabeth Warren) ເວົ້າວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະຖອນທະຫານສະຫະລັດອອກຈາກອັຟການິສຖານ.
ທ່ານນາງ ເອລີຊາເບັດ ວໍເຣັນ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດກ່າວດັ່ງນີ້:
"ບໍ່ມີໃຜມີວິທີແກ້ບັນຫາ ແລະມີຈຸດສິ້ນສຸດລົງໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງເອົາທະຫານ ສູ້ລົບຂອງພວກເຮົາອອກຈາກທີ່ນັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພເພີ້ມຂຶ້ນສຳລັບສະຫະລັດ ຫລືສຳລັບຂົງເຂດນັ້ນເລີຍ."
ສຳລັບເສດຖີເງິນຕື້ ທອມ ສເຕເຢີ (Tom Steyer) ທີ່ຫາກໍເຂົ້າຮ່ວມວົງການນີ້ ເວົ້າວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະມີວິທີການໃໝ່ໆ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ.
ທ່ານທອມ ສເຕເຢີ, ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ:
"ມັນບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບປະສົບການພໍປານໃດດອກ, ມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການປະເມີນສະພາບການ. ຖ້າຫາກທ່ານກຳລັງຟັງເລື້ອງນີ້ຢູ່ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນກໍຄື ການເຮັດຜິດພາດໂດຍລັດຖະບານອາເມຣິກັນມາໄດ້ 20 ປີ ແລ້ວ ຢູ່ໃນຂົງເຂດຕາເວັນອອກກາງ."
ບັນດາຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດເຫລົ່ານີ້ ຍັງແຂ່ງຂັນກັນສະແດງໃຫ້ຄົນເຫັນວ່າ ແຕ່ລະຄົນແມ່ນມີການກຽມພ້ອມດີທີ່ສຸດທີ່ຈະເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງໄດ້.
ທ່ານນາງວໍເຣນ ພະຍາຍາມຫາທາງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ຈະຢູ່ໃນທ່າເສຍປຽບນັ້ນ ໃຫ້ໝົດໄປ.
ທ່ານນາງ ເອລີຊາເບັດ ວໍເຣັນໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ:
"ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງທີ່ເປັນແມ່ຍິງ ສາມາດທີ່ຈະເອົາຊະນະປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ບໍ່? ເບິ່ງບັນດາພວກຜູ້ຊາຍຢູ່ໃນເວທີນີ້ແມ້. ເມື່ອລວມເຂົ້າກັນແລ້ວ ພວກເພິ່ນໄດ້ເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງ 10 ຄັ້ງ. ຄົນທີ່ຢູ່ເທິງເວທີນີ້ທີ່ຊະນະທຸກການເລືອຕັ້ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍມີແຕ່ແມ່ຍິງ ຊຶ່ງກໍຄື ເອມມີ ໂຄລບູຈາ (Amy Klobuchar) ແລະຂ້າພະເຈົ້າເອງ."
ນີ້ເປັນການໂຕ້ວາທີຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ບັນດາຜູ້ປ່ອນບັດຢູ່ໃນລັດໄອໂອວາ ຈະໄປຫາສະຖານທີ່ປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນວັນທີ 3 ກຸມພາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ເພື່ອເລີ້ມ ເປີດຂັ້ນຕອນການເລືອກເອົາຜູ້ຕາງໜ້າພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຈະໄປແຂ່ງກັບປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃນເດືອນພະຈິກປີນີ້.