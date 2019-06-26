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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຜູ້ລົງ​ສະ​ໝັກ​ ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ ປີ 2020 ຈາກ ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ 20 ຄົນ ຈະ​ໂຕ້ວາ​ທີ​ກັນ ໃນ​ແລງມື້ນີ້ ແລະ​ມື້​ອື່ນ

ພວກ​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ ​ຄືນ​ທ​ໍາ​ອິດຂອງ​ພັກ ທີ່​ຈະຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2019 ຢູ່​ໃນນະ​ຄອນມາຍ​ອາ​ມີ, ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ

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ຍັງ​ເວ​ລາຫລາຍກວ່າ 16 ເດືອນ ​ກ່ອນ​ຈະ​ຮອດ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄັ້ງ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2020 ນີ້ ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ 20 ຄົນຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ໂຕ້ວາ​ທີ​ກັນໃນ​ສອງ​ຄືນ​ຕໍ່​ໜ້ານີ້ເພື່ອ​ໃຫ້​ພວກ​ປ່ອນ​ບັດໃນພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໄດ້​ເຫັນ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອາດ​ຈະຢາກເລືອກ​ຜູ້​ໃດ​ເປັນຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພັກທີ່​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປົດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ, ​ທີ່​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລິ​ກັນ​ນັ້ນ ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງໃຫ້ໄດ້​.

​ຜູ້ລົງ​ສະ​ໝັກ​ເລືອກ​ຕັ້ງຈາກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ 10 ຄົນ ລວມທັງສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ອີ​ລີ​ຊາ​ເບັດ ວໍເຣັນ (Elizabeth Warren) ຈາກ​ລັດ​ແມັ​ສ​ຊາ​ຈູ​ແຊັ​ສ ເປັນ​ຜູ້​ນຶ່ງ ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ທີ່​ມີ​ຄະ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຈາກ​ພັກໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້; ແລ້ວ​ກໍມີສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ Cory Booker ຈາກ​ລັດນິວ​ເຈີ​ຊີ ແລະ ທ່ານ​ນາງ Amy Klobuchar ຈາກ​ລັດ​ມິນ​ນິ​ໂຊ​ຕາ; ແລະ​ມີ​ອະ​ດີດ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາຕ່ຳ Beto O'Rourke ຈາກ​ລັດເທັກ​ຊັ​ສ ມີ​ກຳ​ນົດວ່າ ​ຈະທຳ​ການໂຕ້​ວາ​ທີ​ກັນ​ໃນ​ຄື​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້ ເປັນ​ເວ​ລາ 2 ຊົ່ວ​ໂມງ. ພວກ​ເພິ່ນ​ຈະ​ໄປ​ປາ​ກົດ​ໂຕ ຢູ່​ທີ່​ນະ​ຄອນມາຍ​ອາ​ມີ (Miami), ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ແລະ​ປາ​ກົດ​ໂຕ​ຕໍ່ຜູ້​ຊົມ ທາງໂທ​ລະ​ພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ຄົນ​ ​ອີກດ້ວຍ.

​ອະ​ດີດຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ (Joe Biden), ທີ່​ເປັນຜູ້​ນຳໜ້າ​ໃນ​ການ​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຈາກ​ພັກ ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດນັ້ນ ກຳ​ລັງ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ກັບພວກ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ຖືກ​ເລືອກ​ຕັ້ງທີ່​ມີ​ຄະ​ນ​ແນນ​ນຳ​ໜ້າ ຢູ່​ໃນການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ ໃນ​ຄືນ​ວັນ​ພະ​ຫັດມື້​ອື່ນ, ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ Bernie Sanders ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ມອນ​ທ໌ ແລະ​ທ່ານ​ນາງ ຄາ​ມາ​ລາ ແຮ​ຣິ​ສ (Kamala Harris) ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ; ເຈົ້າ​ເມືອງ Pete Buttigieg ຈາ​ກເມືອງ South Bend ໃນ​ລັດ​ອິນ​ເດຍ​ນາ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຕອນ​ກາງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ; ພ້ອມ​ກັບຄົນ​ອື່ນໆ ອີກ 6 ຄົນ​.

ສະ​ໜາມ​ຂອງພວກ​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນທີ່ເອົາ​ຊະ​ນະ​ໄດ້​ຍາກ, ບວກ​ໃສ່​ກັບ ອີກ 6 ຄົນ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຕາມ​ມາດ​ຕະ​ຖານຕ່ຳ​ສຸດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ວຸດ​ທິ​ພຽງ​ພໍ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີນັ້ນຕ່າງ ​ກໍ​ພາ​ກັນ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກວ່າ ຈະ​ມີ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ທ່າ​ນ ທ​ຣຳ​ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໄດ້ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ທ່ານ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ມາ​ໄດ້ 1 ສະ​ໄໝ ຢູ່​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ພວກ​ປ່ອນ​ບັດໃນພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ເທົ່າ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ກໍ​ປາກົດ​ວ່າ ຍັງບໍ່ທັນເປັນ​ທີ່​ແນ່​ໃຈ​ເທື່ອ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ຊອກ​ຫາ​ຫຍັງ​ກັນ​ແທ້ ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ຂອງ​ພັກ​ຕົນ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ວັນ​ທີ 3 ພະ​ຈິກ, ​ປີ 2020 ນີ້ ຊຶ່​ງ​ເປັນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ຕົນ ​ໃນ​ເລື້ອງທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຂັດ​ກັນ ເຊັ່ນ ເລື້ອງ​ສຸຂະ​ພາບ, ການ​ທຳ​ແທ້ງ​ລູກ, ນະ​ໂຍ​ບາຍກ​ານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ, ເລື້ອງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ, ພາ​ສີ ແລະ​ເລື້ອງ​ອື່ນໆ​ອີ​ກ ຫລື ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ສະ​ໝັກທີ່​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ທີ່​ເໜືອກວ່າ ທີ່​ມີ​ໂອ​ກາດ​ດີ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ຈະ​ປົດ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໄດ້.

ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນທີ່​ເປັນ​ເລື້ອງ​ຄົນ​ບໍ່​ຮູ້​ກັນ​ອັນ​ນຶ່ງ ກ່ອນ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ ກໍ​ຄື ພວກ​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຈາກພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຂອງ​ຕົນ ​ເພື່ອ​ກ່າວໂຈມ​ຕີ​ກັນ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ ຫລືບໍ່ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ ກ່ຽວ​ກັບບັນ​ຫາ​ທາງນະ​ໂຍ​ບາຍ ຕ່າງໆ ຫລື​ຈະ​ພາ​ກັນ​ສຸມ​ການ​ກ່າວໂຈມ​ຕີໄປ​ໃສ່​ພຽງ​ແຕ່ທ່ານ ທ​ຣຳ ເທົ່າ​ນັ້ນ. ພວກພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດບາງ​ຄົນ​ກໍ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂອ​ກາດ ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຈາກ​ພັກຂອງ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ໝົດ​ໄປແລ້ວ ໂດ​ຍ​ກ່າວ​ໂຈມ​ຕີ​ທ່ານໃນ​ເລື້ອງວຽກ​ງານ ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃນ 40 ປີ​ກ່ອນ ​ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ໜຸ່ມ ທີ່​ທ່ານ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ​ຢາກ​ຈະ​ສ້າງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ທາງວຽກການຢູ່​ສະ​ພາ​ສູງ​ກັບ​ພວກ​ແບ່ງ​ແຍກຜິວ​ພັນ ທີ່​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຕໍ່​ຕ້ານ ບໍ່​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຄົນຜິວ​ດຳ​ກັບ​ຜິວ​ຂາວ.

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