ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນ ໂມຣັອກໂກ ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2,900 ຄົນ ຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 6.8 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂດພູ Atlas ທີ່ສູງທາງທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງເມືອງມາຣາເຄັຈ (Marrakech) ສັ່ນສະເທືອນ ໃນວັນສຸກ. ມີລາຍງານຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 5,500 ຄົນ, ເຊິ່ງຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າຂອງຕົວເລກທີ່ຜ່ານມາ. ຜູ້ລອດຊີວິດຫຼາຍຄົນຈົ່ມວ່າ ຂາດການຊ່ວຍ ເຫລືອຈາກລັດຖະບານ ໂມຣັອກໂກ.
ແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງນີ້ແມ່ນຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບ 60 ກວ່າປີຂອງປະເທດອາຟຣິກາເໜືອ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ປະສົບກັບອົງປະກອບຕ່າງໆເປັນເວລາ 4 ຄືນ, ຊາວບ້ານທີ່ຖືກປະຖິ້ມໃຫ້ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ ຮູ້ສຶກອຸກອັ່ງໃຈກັບການຕອບສະໜອງສຸກເສີນ.
ທ້າວ ເມດີ ໄອ ບູຢາລີ (Mehdi Ait Bouyali), ອາຍຸ 24 ປີ, ໄດ້ຕິດຄ້າງຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງຕີຊີ ເອນ ເທັທ (Tizi N'Test), ເຊິ່ງເປັນຖະໜົນທີ່ທອດຍາວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ເມືອງ ມາຣາເຄັຈ (Marrakech) ກັບຮ່ອມພູຊົນນະບົດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາວໄດ້ໄປຕັ້ງຄ້າຍຢູ່ແຄມຖະໜົນຮ່ວມກັບຄົນອື່ນໆທີ່ຫຼົບໜີອອກມາ.