ຢ່າງນ້ອຍ 48 ຄົນເສຍຊີວິດ ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຮຸນແຮງ ໃນຍີ່ປຸ່ນ

ມີຢ່າງນ້ອຍ 48 ຄົນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເສຍຊີວິດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຮຸນແຮງ ໃນວັນປີໃໝ່ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ນອກຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງຍີ່ປຸ່ນ.
ຄວາມເສຍຫາຍສ່ວນໃຫຍ່ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງອົງການອຸຕຸນິຍົມຂອງຍີ່ປຸ່ນກ່າວວ່າ ມີຄວາມຮຸນແຮງ 7.6, ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງ ອິຊິກາວະ (Ishikawa) ໃນເກາະຮອນຊູ (Honshu). ບ້ານເຮືອນ ແລະຕຶກອາຄານຫຼາຍສິບຫລັງ ພັງຮາບລົງມາ, ໂດຍບໍ່ຮູ້ຈຳນວນຄົນທີ່ຕິດຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງດັ່ງກ່າວ.
ຖະໜົນຫົນທາງຫຼາຍສາຍ ຫັກອອກເປັນຕ່ອນໆ, ແລະເສັ້ນທາງບິນຂຶ້ນ-ລົງຂອງເຮືອບິນຢູ່ໃນສະໜາມບິນຂອງພາກພື້ນຢ່າງນ້ອຍນຶ່ງແຫ່ງໄດ້ແຕກແຫງ, ເຮັດເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນ ປະເມີນຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຍາກ.
ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນ ສຸນາມິມີ ທີ່ມີຄວາມສູງຫຼາຍກວ່າ 1 ແມັດ ພັດໄປທົ່ວພາກພື້ນ, ກວາດເອົາລົດ ແລະບ້ານເຮືອນ ລົງໄປໃນທະເລ ແລະຈົມເຮືອຫາປາຫລາຍລຳ.
ຄວາມເສຍຫາຍອັນໜັກໜ່ວງໃນເມືອງ ອິຊິກາວາ ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງທ່າເຮືອ ວາຈິມະ (Wajima), ທີ່ມີຊື່ສຽງທາງດ້ານຕະຫຼາດຕອນເຊົ້າ ແລະເຄື່ອງປັ້ນ ດິນເຜົາເຄືອບຢ່າງດີ ແລະເຄື່ອງຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງອື່ນໆ. ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ຄັ້ງໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍຕຶກອາຄານຫລາຍຫລັງ. ພວກດັບເພີງໄດ້ເຮັດວຽກໝົດຄືນວັນຈັນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມເພີງໄວ້ໄດ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານໄພພິບັດຂອງລັດຖະບານວ່າ ໜ່ວຍຄົ້ນຫາ ແລະກູ້ໄພ ກຳລັງເຮັດວຽກ “ສູ້ກັບເວລາ” ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ຍັງຕິດຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງໃນເມືອງອິຊິກາວະ.
ສະມາຊິກຂອງກອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົນເອງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ປະມານ 1,000 ຄົນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປທີ່ເຂດທີ່ປະສົບໄພແລ້ວ.
ຫຼາຍກວ່າ 40,000 ຄົວເຮືອນໃນເມືອງ ອິຊິກາວະ ຍັງບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອທີ່ຈຳເປັນ ເທົ່າທີີ່ຈະສາມາດເຮັດໄດ້.