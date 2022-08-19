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ວັນສຸກ, 19 ສິງຫາ 2022
ໂລກ

ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກເຫດລະເບີດ​ ຢູ່ວັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 21 ຄົນ

ບັນດາຜູ້ຄົນທີ່ໄປສົ່ງສະການ ພາກັນແບກໂລງສົບຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກເຫດລະເບີດຢູ່ວັດອິ​ສ​ລາມ ໃນວັນພຸດແລ້ວນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ, ປະເທດອັຟການິສຖານ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລິບານ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກເຫດ ການລະເບີດແຕກ ຢູ່ໃນວັດອິ​ສ​ລາມ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ເມື່ອ​ຄືນ​ຜ່ານ​ມາ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 21 ຄົນ.

ທ່ານຄາລີດ ຊາດຣານ (Khalid Zadran), ໂຄສົກຕໍາຫຼວດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ ກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 33 ຄົນ ຂອງພວກ​ທີ່​ໄປ​ສູດມົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ຕໍາຫຼວດ ແລະຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ການລະເບີດ​ຂະ​ໜາດແຮງ ໄດ້ທໍາລາຍໄປທົ່ວບໍລິເວນວັດຊິດດີກຸຍຢາ (Siddiquiya) ໃນບໍລິເວນ ເຄີ ຄານນາ (Kher Khanna) ເຊິ່ງເປັນເມືອງທາງພາກເໜືອ ລະຫວ່າງການສູດມົນພາວະນາ ໃນຕອນຫົວຄໍ່າຂອງວັນພຸດແລ້ວນີ້.

ຫົວໜ້າຜູ້ນໍາ​ພາ​ໃນການສູດມົນທ່ານອາເມຍໂມຮໍາມາດ ກາບູລີ ຊຶ່ງ​ເປັນນັກ​ປາດແລະນັກເທດທີ່ມີຊື່ສຽງ ຊາວອັຟການິສຖານ ຂອງນິ​ກາຍ ຊູຟີ ອິສລາມ, ກ່າວ ກັນວ່າເປັນນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ເສຍຊີວິດ.

ອົງ​ການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະປະຊາຊາດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ຫຼື UNAMA ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕາລິບານ ເອົາບາດກ້າວທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ ເພື່ອປ້ອງກັນການກໍ່ການຮ້າຍໃນທຸກໆຮູບແບບຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ແລະນໍາຜູ້ກໍ່​ການທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີເຫຼົ່ານັ້ນ ມາລົງ​ໂທດ​ຕາມກົດໝາຍ.

ອົງ​ການ UNAMA ກ່າວຢູ່ທວິດເຕີ້ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເສົ້າໂສກເສຍໃຈຕໍ່ເຫດການໂຈມຕີຢູ່ວັດອິ​ສ​ລາມໃນມື້ວານນີ້, ເປັນເຫດການຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນການ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍລະເບີດ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 250 ຄົນ ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເປັນຈໍານວນໂຕເລກຜູ້ບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດຂອງພົນລະເຮືອນ ທີ່ສູງທີ່ສຸດກວ່າປີທີ່ຜ່ານມາ.”

ໂຮງໝໍສຸກເສີນ ຂອງ​ອົງການກຸສົນອີຕາລີ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ ມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈໍານວນ 27 ຄົນຈາກເຫດການລະເບີດຖືກນໍາໂຕສົ່ງໄປ​ຍັງໂຮງໝໍແຫ່ງນີ້, 2 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະຜູ້ບາດເຈັບຄົນທີສາມ ໄດ້ເສຍຊີວິດລົງ ຢູ່ໃນຫ້ອງກະທັນຫັນ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຢູ່ໃນກຸ່ມຜູ້ບາດ ເຈັບນັ້ນແມ່ນມີເດັກນ້ອຍ 5 ຄົນ ລວມທັງເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸ 7 ປີ.

ຫົວໜ້າໂຄສົກລັດຖະບານ ຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ທ່ານຊາບີຮູລລາ ມູຈາຮີດ ໄດ້
ປະ​ນາມການໂຈມຕີທີ່ຮຸນແຮງນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ “ຜູ້ກໍ່ການດັ່ງກ່າວ ຈະຕ້ອງຖືກ ນໍາໂຕມາລົງ​ໂທດ​ຕາ​ມກົດໝາຍ ແລະຈະ​ໄດ້​ຮັບໂທດໃນໄວໆນີ້.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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