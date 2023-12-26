ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກເຫດການລະເບີດຢູ່ໂຮງງານນິກເກີລ ຂອງຈີນ ໃນອິນໂດເນເຊຍ ເພີ້ມເປັນ 18 ຄົນ

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດພາຍຫຼັງການລະເບີດຂອງເຕົາຫຼອມທີ່ໂຮງງານທາດນິກເກີລຂອງຈີນ ຢູ່ເກາະສຸລາເວສີ (Sulawesi) ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 18 ຄົນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້, ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂຮງງານດັ່ງກ່າວຢຸດການດຳເນີນງານຈົນກວ່າການສືບສວນເຫດການດັ່ງກ່າວຈະສິ້ນສຸດລົງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ເອພີ.
ອຸບັດເຫດໃນຄັ້ງນີ້ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນໃນວັນອາທິດ ຖືເປັນເຫດການຮ້າຍແຮງຄັ້ງຫລ້າສຸດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕິດຕໍ່ກັນ ຢູ່ໂຮງງານຫລອມນິກເກີລ ໃນອິນໂດເນເຊຍ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງໂຄງການພັດທະນາຂ້າມຊາດທີ່ທະເຍີທະຍານຂອງຈີນ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ໂຄງການລິເລີ່ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ.
ທາດນິກເກີລ ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການຜະລິດຫມໍ້ໄຟໃນທົ່ວໂລກສໍາລັບຍານພາຫະນະໄຟຟ້າ.
ຄົນງານຊາວຈີນ 4 ຄົນ ແລະຊາວອິນໂດເນເຊຍ 9 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດທັນທີໃນວັນອາທິດ ເມື່ອເຕົາຫຼອມລະເບີດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງສ້ອມແປງມັນ, ທ່ານອາກຸສ ນູໂກຣໂຮ (Agus Nugroho), ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດສູນກາງ ຂອງເກາະສຸລາເວສີ (Sulawesi) ກ່າວ. ຜູ້ເຄາະຮ້າຍອີກສາມຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນມື້ຕໍ່ມາ ໃນຂະນະທີ່ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍທ້ອງຖິ່ນ.
ຄົນງານອີກສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ, ເຮັດໃຫ້ຈຳ ນວນຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 18 ຄົນ, ລວມທັງຄົນງານ 8 ຄົນຈາກປະເທດຈີນ, ທ່ານເດດດີ ເຄີເນຍວັນ (Deddy Kurniawan), ໂຄສົກຂອງເຂດອຸດສາຫະກຳ PT Indonesia Morowali, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນຊື່ PT IMIP, ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດແມ່ຂອງ PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, ບ່ອນທີ່ ອຸປະຕິເຫດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.