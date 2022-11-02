ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກການວາງລະເບີດຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ໃນໂຊມາເລຍ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນ 121 ຄົນແລ້ວ

ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການວາງລະເບີດຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ສອງຄັ້ງໃນນະຄອນຫລວງໂມກາດິສຊູ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 121 ຄົນແລ້ວ, ອີງຕາມ ດຣ. ອາລີ ຮາຈີ ອາດາມ (Ali Haji Adam) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງໂຊມາເລຍ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບວີໂອເອ ພະແນກພາສາໂຊມາເລຍນັ້ນ ທ່ານອາດາມ ກ່າວວ່າ 10 ຄົນ ຖືກບັນທຶກໄວ້ວ່າ ຫາຍສາບສູນ ຍ້ອນການວາງລະເບີດ ໃນວັນເສົາຜ່ານມາ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມະການຮັບມືກັບເຫດການແຫ່ງຊາດທີ່ລັດຖະບານແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນ ຍັງໄດ້ບັນທຶກວ່າ ມີຜູ້ບາດເຈັບ 333 ຄົນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ມີຜູ້ບາດເຈັບ 142 ຄົນຢູ່ໃນໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆ ບາງຄົນແມ່ນຢູ່ໃນຫ້ອງມໍລະສຸມ."
ດຣ. ອາດາມ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານໄດ້ຕັ້ງສູນກາງໂທຣະສັບ ສຳລັບຜູ້ທີ່ສູນເສຍຍາດພີ່ນ້ອງ ຫລືຄົນທີ່ຮັກແພງຂອງຕົນ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາໄດ້. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ລັດຖະບານຍັງໄດ້ແຈກຢາຍອາຫານ ແລະນ້ຳໃຫ້ຜູ້ບາດເຈັບ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ມາດູແລຢູ່ໃນໂຮງໝໍ.
ປະທານາທິບໍດີໂຊມາເລຍ, ທ່ານຮັຊຊານ ເຊກ ໂມຮາມູດ (Hassan Sheikh Mohamud) ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຄົມນາໆຊາດສົ່ງທ່ານໝໍໄປຊ່ວຍປິ່ນປົວ ຜູ້ບາດເຈັບ.
ດຣ. ອາດາມ ກ່າວວ່າ ເທີກີເປັນປະເທດທໍາອິດທີ່ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຂໍຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າ ຈະມີເຮືອບິນສຸກເສີນ ຂົນສົ່ງອຸປະກອນ ການແພດ ແລະທ່ານໝໍ (ຈາກເທີກີມາ) ໃນມື້ນີ້, ແຕ່ມັນໄດ້ຊັກຊ້າໄປ." ທ່ານກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຍັງຄາດວ່າ ຈະມີອຸປະກອນການແພດ, ລົດໂຮງໝໍສອງຄັນ ແລະທີມງານປິ່ນປົວບາດແຜ ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ.
ທ່ານອາດາມກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ, ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ບໍລິຈາກເງິນ 1 ລ້ານໂດລາ. ສາມບໍລິ ສັດເອກະຊົນ, ດາແຮັບຊີລ (Dahabshiil), ຮໍມູດ (Hormud) ແລະບີໂກ (BECO) ໄດ້ ບໍລິຈາກເງິນ 500,000 ໂດລາ, 200,000 ໂດລາ, ແລະ 50,000 ໂດລາ ຕາມລໍາດັບ.