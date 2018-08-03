ກຸ່ມສິດທິມະນຸດ ເວົ້າວ່າ ພວກປະທ້ວງ ເສຍຊີວິດ ໃນ ນິກາຣາກົວ ມີຫລາຍເຖິງ 317 ຄົນ

ອົງການຂອງບັນດາລັດ ອາເມຣິກາ ຫລື OAS ໄດ້ບອກວ່າມີພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະ
ບານໃນນິກາຣາກົວຕາຍໃນຈໍານວນ 317 ຄົນໃນສາມເດືອນກວ່າຜ່ານມານັ້ນ.
ຂະແໜງສິດທິມະນຸດຂອງອົງການ OAS ເວົ້າໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ມີເດັກນ້ອຍ
23 ຄົນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດ 21 ຄົນແມ່ນກວມຢູ່ໃນຈໍານວນ ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດ
ນັ້ນ. ອົງການດັ່ງກ່າວ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານນິກາຣາກົວ "ໃຫ້ປະ
ຕິບັດຕາມພາລະທີ່ມີຕໍ່ສາກົນໃນເລື້ອງສິດທິມະນຸດ" ແລະ "ທໍາການສືບສວນຕໍ່
ການກໍ່ອາດຊະຍາກໍາແຕ່ລະອັນໃນນີ້ໃນທັນທີ ແລະຢ່າງຈິງຈັງ."
ອົງການ OAS ຍັງໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ ຫລາຍຄົນໃນຈໍານວນພວກທີ່ຖືກຈັບນັ້ນ ບໍ່ໄດ້
ຖືກບອກໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ເຖິງສິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫລືບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການກ່າວ
ຫາຕໍ່ເຂົາເຈົ້າຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງວ່າແມ່ນຫຍັງກັນແທ້.
ມີການປະທ້ວງເກີດຂຶ້ນໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ໃນຕອນທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດາ
ນຽວ ອອດເທກາ (Daniel Ortega) ປະກາດຂໍ້ກ່າວຫາ ຢູ່ໃນລະບົບບໍ ນານທີ່ມີ
ຊື່ສຽງຂອງປະເທດນັ້ນ.
ໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດກໍໄດ້ຍຸຕິແຜນການຂອງທ່ານໄວ້ ແຕ່ວ່າ ການປະທ້ວງຍັງດໍາ
ເນີນຕໍ່ໄປ ພ້ອມໆກັບການທົບມ້າງຂອງລັດຖະບານຕໍ່ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ. ລັດ
ຖະບານບັນທຶກວ່າມີການຕາຍແຕ່ພຽງ 200 ຄົນເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານ ອອດເທກາ (Ortega) ໄດ້ປະຕິເສດການຮ້ອງຂໍຂອງໂບດ ທີ່ຢາກລົມກັບ
ພວກຕໍ່ຕ້ານ ແລະກໍປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງຈັດຂຶ້ນກ່ອນກໍານົດ. ທ່ານ
ກ່າວວ່າ ພວກເດີນຂະບວນເປັນພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະກ່າວຫາພວກເຂົາວ່າ ວາງແຜນທໍາການລັດຖະປະຫານ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ລົງໂທດ ແລະຈໍາກັດການອອກວີຊາໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ນິກາຣາກົວ ທີ່ຕົນເຫັນວ່າມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ ແລະເຕືອນ
ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າ ກໍາລັງຈະມີການລົງໂທດເພີ້ມເຕີມອີກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ