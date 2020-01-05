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ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສູ​ງ​ສຸດ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 24 ຄົນ ໃນ​ເຫດ​ຕຶກ​ພັງ ຢູ່ ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ໜ່ວຍ​ກູ້​ໄພ ຄົ້ນ​ຫາ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ທີ່​ຕິດ​ຄ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ​ຂອງ​ຕຶກ, ເມືອງ ເຄັບ, ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ. 3 ມັງ​ກອນ, 2020. REUTERS/Stringer NO RESALES NO ARCHIVES

ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 24 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ 23 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຫຼັງ​ຈາກ​ຕຶກຫຼັງ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ພັງ​ລົງ​ໃນ​ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ເຮັດ​ໃຫ້​ກຳ​ມະ​ກອນ​ຄາ​ຢູ່​ໃຕ້​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ, ອີ​ງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້.

ຕຶກ​ຊີ​ມັງ 7 ຊັ້ນ​ໄດ້​ພັງ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່​ານ​ມາ ໃນ​ເມືອງ ເຄັບ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ, ປະ​ມານ 160 ກິ​ໂລ​ແມັດ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ພະ​ນົມ​ເປັນ.

ມັນ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນຫຼັງ​ຈາກ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ກໍ່​ສ້າງ​ອີກ​ແຫ່​ງນຶ່ງ​ໄດ້​ພັງ​ລົງ​ມາ, ເຮັດ​ໃຫ້ 28 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ແຂວງ ແພ​ຣ ສີ​ຫາ​ນຸກ.

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ເມືອງ ເຄັບ ທ່ານ ເຄັນ ສັດ​ທາ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ​ວ່າ “ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ 24 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສາມ​ສົບ​ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ໄປ​ໂຮງ​ໝໍ​ເທື່ອ, ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ດຶງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ​ເທື່ອ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ກຳ​ມະ​ກອນ​ທີ່​ຕິດ​ຄ້າງ​ຢູ່​ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່ຮູ້​ຈຳ​ນວນ​ເທື່ອ, ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ສາ​ມີ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ຄູ່​ນຶ່ງ​, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຂອງ​ຕຶກ​ນັ້ນ, ເພື່ອສອບ​ປາກ​ຄຳ.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຮຸນ​ ເຊັນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ວ່າ ບັນ​ດາ​ນັກ​ກູ້​ໄພ​ຍັງ​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຜູ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ໃນ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ​ນັ້ນ.

ປະ​ເທດ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ດ້ານ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ ຈີນ ​ແລະ ນັກ​ລົງ​ທຶນທີ່​ກຳ​ລັງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງຫຼວ​ງຫຼາຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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