ສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະປະເທດອື່ນໆ ພວມສົ່ງເຮືອນບິນ ເພື່ອໄປຮັບເອົາພວກພົນລະເມືອງຂອງຕົນ ອອກຈາກເມືອງວູຮານຢູ່ພາກກາງຂອງຈີນ ບ່ອນທີ່ເປັນຈຸດສູນກາງໃນການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຮັສໂຄໂຣນາໄປທົ່ວໂລກຊຶ່ງໃນເວລານີ້ ໄດ້ເອົາຊີວິດ 106 ຄົນແລ້ວ.
ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນກຳລັງສົ່ງເຮືອບິນອາຍພົ່ນໂດຍສານ ໄປຍັງເມືອງວູຮານ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ເພື່ອຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນຊາວຍີ່ປຸ່ນ ປະມານ 200 ຫາ 650 ຄົນ ຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ. ສ່ວນສະຫະລັດກຳລັງກຽມຈະສົ່ງພວກພະນັກງານປະຈຳກົງສຸນຂອງຕົນ ອອກໄປຈາກເມືອງວູຮານ ພ້ອມກັບພົນລະເມືອງຊາວອາເມຣິກັນຈຳນວນນຶ່ງ ໃນລະຫວ່າງສັບປະດານີ້. ຝຣັ່ງແລະປະເທດອື່ນໆ ຍັງໄດ້ປະກາດແຜນການທີ່ຈະຍົກຍ້າຍພົນລະເມືອງຂອງຕົນ ອອກຈາກເມືອງວູຮານເຊັ່ນກັນ.
ທາງການສາທາລະນະສຸກຂອງຈີນ ໄດ້ປະກາດການເສຍຊີວິດຕື່ມອີກ 25 ຄົນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຮວມທັງລາຍງານຂອງການຕາຍຄັ້ງທຳອິດໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງນຳດ້ວຍ. ຈຳນວນກໍລະນີທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໃນຈີນ ໃນເວລານີ້ ແມ່ນມີຢູ່ ຫຼາຍກວ່າ 4500 ກໍລະນີແລ້ວ. ທາງການຂອງຈີນ ໄດ້ວາງມາດຕະການກັກພວກຄົນໄວ້ໃນບໍລິເວນທີ່ເມືອງວູຮານ ໂດຍຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກຄົນທັງຫຼາຍ ເດີນທາງເຂົ້າແລະອອກ ຈາກເມືອງດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະດຽວກັນເມືອງອື່ນໆ ໃນແຂວງ ຮູເບ ກຳລັງປະເຊີນກັບກາດຈຳກັດ ຕໍ່ການເຄື່ອນຍ້າຍຢ່າງເຄັ່ງຂັດ. ສ່ວນທາງການຂອງເມືອງວູຮານ ກຳລັງເລັ່ງການປຸກໂຮງໝໍສະໜາມສອງແຫ່ງໃຫ້ສຳເລັດ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັກສາປິ່ນປົວພວກຄົນປ່ວຍ ທີ່ມີຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້.
ນອກນັ້ນຍັງມີລາຍງານອີກວ່າ ມີກໍລະນີຄົນຕິດເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ, ການາດາ, ຝຣັ່ງ, ຮົງກົງ, ຍີ່ປຸ່ນ, ມາເກົ້າ, ມາເລເຊຍ, ເນປາລ, ປອກຕຸຍການ, ສິງກະໂປ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ໄຕ້ຫວັນ, ໄທ, ສະຫະລັດ ແລະຫວຽດນາມ. ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ກ່າວວ່າ ກໍລະນີເຫຼົ່ານັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນພວກຄົນຜູ້ທີ່ມີປະຫວັດຂອງການເດີນທາງໄປໃນເມືອງວູຮານ ໂດຍມີອີກຈຳພວກນຶ່ງ ໄດ້ສຳພັດກັບບຸກຄົນຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຫາແຫ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ຍັງບໍ່ມີລາຍງານຂອງການເສຍຊີວິດໃດໆ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບເຊື້ອໄວຣັສ ຢູ່ນອກປະເທດຈີນ.