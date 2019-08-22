ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການໂຈມຕີລະເບີດສະຫຼະຊີບ ຢູ່ງານແຕ່ງດອງໃນນະຄອນ
ຫຼວງ ກາບູລ ຂອງ ອັຟານິສຖານ ໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 80 ຄົນ, ອີງ
ຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດໃນເບື້ອງຕົ້ນ ຈາກເຫດລະເບີດເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາແມ່ນ
63 ຄົນ ແຕ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 80 ຄົນຫຼັງຈາກພົນລະເຮືອນອີກ 17 ໄດ້ເສຍຊີວິດ ຈາກ
ບາດແຜຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກກະ
ຊວງພາຍໃນທ່ານ ນາສຣັດ ຣາຮີມີ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານ ຣາຮີມີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ອີກ 17 ຄົນໄດ້ຍອມແພ້ ໃຫ້ກັບບາດແຜຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໂຮງ
ໝໍ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 160 ຄົນຍັງຄົງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ຫຼືບໍ່ກໍຢູ່ບ້ານ.”
ເຫດລະເບີດດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງແມ່ນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ
ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນ 2018 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ, ກຸ່ມລັດອິສລາມຂອງ ອີຣັກ ແລະ
ພາກພື້ນ ເລີແວັ້ນ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ.
ຜູ້ລອດຊີວິດຫຼາຍຄົນໄດ້ກ່າວວ່າ ແຂກຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ ຢູ່ໃນຫໍງານແຕ່ງດອງ ໃນເວ
ລາທີ່ລະເບີດໄດ້ແຕກ ຢູ່ໃກ້ກັບເວທີບ່ອນທີ່ນັກດົນຕີເສບຢູ່. ຜູ້ເຫັນເຫດການ ທ່ານ ກຸລ
ໂມຮາມັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກຊາວໜຸ່ມ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ທຸກຄົນຜູ້ທີ່ຢູ່ບ່ອນນັ້ນແມ່ນໄດ້
ເສຍຊີວິດໝົດ.” ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ທູຟານ ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນໄດ້
ກ່າວວ່າ “ແຂກຫລາຍຄົນໄດ້ເປັນວິລະຊົນ.”
ພໍ່ຂອງເຈົ້າສາວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະຖານີໂທລະພາບ TOLO ວ່າສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງ
ລາວ 14 ຄົນກໍໄດ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດລະເບີດແຕກໃນງານແຕ່ງດອງຂອງລູກສາວຂອງ
ລາວ ແລະ ສາມຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ.
ເຈົ້າບ່າວ, ຜູ້ທີ່ຖືກລະບຸຊື່ວ່າ ເມີເວສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະຖານີຂ່າວເອກະຊົນ ຂອງ ອັຟກາ
ນິສຖານ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່ານີ້ຈະບໍ່ແມ່ນການປະສົບຄວາມທຸກທໍລະມານຄັ້ງສຸດ
ທ້າຍສຳລັບຊາວ ອັຟການິສຖານ. ການທຸກທໍລະມານນີ້ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ. ນີ້ຈະບໍ່ເປັນ
ເຫດການສຸດທ້າຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນຜູ້ບໍລິສຸດ.”
ກຸ່ມຕາລິບານ, ເຊິ່ງມີກຳນົດທີ່ຈະສືບຕໍ່ການເຈລະຈາກັບ ສະຫະລັດ, ໄດ້ກ່າວປະນາມ
ການໂຈມຕີນັ້ນວ່າ “ປ່າເຖື່ອນ.”