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ຈຳ​ນວນ ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ ຈາກ​ໂຣກ​ປອດບວມ ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່ ໃນ ຈີນ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 9 ຄົນ

ປະ​ຊາ​ຊົນ ຈີນ ໃສ່​ໜ້າ​ກາກ ເພື່ອປ້ອງ​ກັນ​ໂຣກ​ປອດບວມ​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່.

ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ​ຈະ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸກ​ເສີນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໂຣກ​ປອດບວມ​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່ ຫຼື ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ໄວ​ຣັ​ສ ທີ່​ຕອນນີ້​ໄດ້​ສັງ​ຫານ 9 ຄົນ​ແລ້ວ ແລະ ບໍ່​ສະ​ບາຍຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຈີນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກຈະ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ນັ້ນ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ມີ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີດ​ມາ​ຈາກ​ເມືອງ ວູ​ຫານ ປະ​ເທດ ຈີນ, ຄວນ​ຖືກ​ປະ​ກາດເປັນ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ດ້ານ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໂລກຫຼືບໍ່.

ຕົວ​ເລກ​ຂອງ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ ແມ່ນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນເປັນ 440 ກໍ​ລະ​ນີ, ລວມ​ທັງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ແພດ 15 ຄົນ, ແລະ ການ​ແຜ່​ກະ​ຈາຍ​ຈາກ​ເມືອງ ວູ​ຫານ ຫາ ນະ​ຄອນຫຼວງ ປັກ​ກິ່ງ, ຊຽງ​ໄຮ້ ແລະ ແຂວງກວາງ​ດັອງ, ພ້ອມ​ກັບປະ​ເທດ ຍີ່​ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ​ໃຕ້, ໄທ, ໄຕ້​ຫວັນ ແລະ ສະ​ຫະ​ລັດ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ປະ​ກາ​ດ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ໃນ​ລັດ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ. ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ນະ​ຄອນ ຊີ​ອາ​ໂຕ ຈາກ​ເມືອງ ວູ​ຫານ ໃນ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ສົ່ງ​ເຂົ້າ​ໂຮງ​ໝໍ ໂດຍ​ທີ່​ຜູ້​ກ່ຽວ​ເປັນ​ໂຣກ​ປອດບວມ​ແຕ່​ຍັງ​ມີ​ອາການ​ດີ​ຢູ່.

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານສຸ​ຂະ​ພາບ ຈີນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ເລັກ​ນ້ອຍ ກ່ຽວ​ກັບ ໄວ​ຣັ​ສ​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່​ນີ້, ເຊິ່ງ​ຮູ້​ຈັກກັນ​ໃນ​ຊື່ 2019-nCoV. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສົງ​ໄສວ່າ ການ​ລະ​ບາດ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ອາ​ຫານ​ທະ​ເລ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງຢູ່​ເມືອງ ວູ​ຫານ, ເຊິ່ງ​ຍັງ​ໄດ້ຂາຍ​ສັດ​ປະ​ເພດ​ອື່ນ​ເຊັ່ນ ສັດ​ປີກ, ເຈຍ, ​ບ່າງ ແລະ ຊີ້ນ​ສັດ​ທີ່​ຖືກ​ລ່າ.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສ​າ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ ຈີນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ວ່າ ໄວ​ຣັ​ສ ດັ່ງ​ກ່າວ, ເຊິ່ງ​ຈະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເປັນ​ໂຣກ​ປອດບວມ​ນັ້ນ, ສາ​ມາດ​ຕິດ​ຕໍ່​ຈາກ​ຄົນ​ຫາ​ຄົນ, ແຕ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕິດຕໍ່​ຈາກ​ສັດ​ຫາ​ຄົນ​.

ສະ​ໜາມ​ບິນ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ໄດ້​ເລີ່ມ​ກວດ​ກາ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ເດີນ​ທາງ​ຈາກ​ເມືອງ ວູ​ຫານ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ກວດ​ຈັບ​ໄວ​ຣັ​ສ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທັງຫຼາຍ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ພິ​ເສດ ກ່ຽວ​ກັບ ໂອ​ກາດທີ່​ມັນ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ໂຣກ​ລະ​ບາດ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຊາວ​ ຈີນ ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ສຳ​ລັບ​ວັນ​ພັກ​ກຸດ​ ຈີນ ທີ່​ຈະ​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ນີ້.

ໂຣກ​ປອດບວມ​ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່ ໃນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ໃຫຍ່​ຂອງ​ໄວ​ຣັ​ສ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປ່ວຍ ນັບ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ຫວັດ​ທົ່ວ​ໄປ ຈົນ​ເຖິງ​ອາ​ການ​ຫາຍ​ໃຈ​ບໍ່​ອອກ​ຂັ້ນ​ຮຸນ​ແຮງ. ໂຣກ ຊາ​ສ໌ (SARS), ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ ຈີນ ເຊັ່ນ​ກັນ​ນັ້ນ, ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ 800 ຄົນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ເກືອບ 20 ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ອ່າ​ນ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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