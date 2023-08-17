ເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດກ່າວວ່າ ໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃນການປະທະກັນລະຫວ່າງ ກຸ່ມທະຫານບ້ານທີ່ເປັນປໍລະປັກ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງລີເບຍ ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 45 ຄົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານມາເລັກ ເມີເຊັດ ໂຄສົກຂອງສູນກາງການແພດສຸກເສີນແລະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຂອງລີເບຍ ກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີ 146 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 106 ຄົນໃນມື້ວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ.
ການປະທະກັນ ປະມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ລະຫວ່າງກອງພັນທີ 444 ແລະກຳລັງສະກັດກັ້ນພິເສດ ທີ່ເລີ້ມມາແຕ່ມື້ວັນຈັນ ປາກົດວ່າເປັນການປະທະກັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນະຄອນຫຼວງຕຣີໂປລີ ພາຍໃນປີນີ້.