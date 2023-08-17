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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເມືອງມາວອີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສັນຍານທຳອິດ ຂອງການຟື້ນໂຕ ໃນຂະນະທີ່ຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໄຟໄໝ້ປ່າ ສູງເຖິງ 110 ຄົນ

ທ່ານ ວິເຊນເຕ ຣູບອຍ (Vicente Ruboi) ຮັບການກອດ ຫຼັງຈາກເຮັດພິທິໃຫ້ພອນ ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2023

ໂຮງຮຽນຫຼວງໃນເມືອງ ມາວອີ (Maui) ກໍາລັງເລີ່ມການເປີດຄືນໃຫມ່ ແລະການສັນຈອນຂອງຍານພາຫະນະ ກຳລັງເຄື່ອນໂຕ ອີກເທື່ອນຶ່ງໂດຍສັນຍານຂອງການຟື້ນຕົວ ນຶື່ງອາທິດຫຼັງຈາກໄຟໄຫມ້ປ່າໄດ້ທໍາລາຍເມືອງປະຫວັດສາດ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງຫນ້ອຍ 110 ຄົນ, ອີງຕາມລາຍການຂອງອົງການຂ່າວ ເອພີ (AP).

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ຫມາຊອກຫາຊາກສົບເພີ່ມ​ເຕີມ ​ໄດ້ໄປ​ຮອດ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍທີມ​ງານ​ຊອກ​ຫາ​ຊາກ​ສົບ​ຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ເກາະ​ທີ່ໃຫຍ່ເປັນອັນດັບ​ສອງ​ຂອງລັດຮາວາຍ (Hawaii)​.

ຜູ້ລອດຊີວິດ ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ສະໜໍ່າສະເໝີ ແລະການບໍລິການໂທລະສັບມືຖືທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຟື້ນຟູຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຄືນໃໝ່.

ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່ 110 ຄົນແລ້ວ, ຫ້ອງເຢັນເກັບສົບເຄື່ອນທີ່ພ້ອມດ້ວຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດສອບສົບ, ແພດໝໍ ແລະ ນັກວິຊາການໄດ້ໄປຮອດ ເພື່ອຊ່ວຍວຽກທີ່ເປັນຕາຢ້ານໃນການຈັດລຽງຊາກສົບ. ຜູ້ປົກຄອງລັດ​ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ພາຍຸ​ຫົວ​ໃໝ່​ອາດ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຄົ້ນຫາ ​ແລະ​ຟື້ນ​ຟູມີ​ຄວາມ​ສັບສົນ​ຂຶ້ນ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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