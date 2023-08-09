ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ແລະ ການສືບລັບຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ລະມັດລະວັງ ກ່ຽວກັບ ການຕັດລາຍຊື່ກຸ່ມລັດອິສລາມຢູ່ໃນ ອີຣັກ ແລະ ຊີເຣຍ ອອກ, ເຖິງແມ່ນຈະປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວຫຼາຍຄັ້ງທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍດັ່ງກ່າວສູນເສຍພວກນັກລົບ, ຜູ້ນຳອາວຸໂສ ແລະ ການທີ່ຈະເປັນຜູ້ ນໍາ ແລະຜູ້ນໍາປົກຄອງທາງສາສະໜາ.
ການປະເມີນດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຂຶ້ນບໍ່ຮອດນຶ່ງອາທິດ ລຸນຫຼັງກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ຍັງຮູ້ ໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ IS, ISIS ຫຼື ເດສ (Daesh), ໄດ້ປະກາດການເສຍຊີວິດ ຂອງ ອາບູ ອາລ-ຮຸສເຊນີ ອາລ-ກູຣາຊີ (Abu a]-Husseini al-Qurashi), ເຊິ່ງເປັນຜູ້ນໍາຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພະຈິກໃນປີແລ້ວນີ້.
ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງມີຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບວ່າ ອາບູ ອາລ-ຮຸດເຊນີ ມາເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດລົງໄດ້ແນວໃດ.
ປະເທດ ເທີກີ ທຳອິດໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງຫານລາວ ໃນລະຫວ່າງ ການປະຕິບັດງານໃນຊ່ວງທ້າຍເດືອນເມສາແລ້ວນີ້, ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະລັດ ແມ່ນບໍ່ເຄີຍຢືນຢັນຕໍ່ການກ່າວອ້າງດັ່ງກ່າວນີ້.
ກຸ່ມ IS, ເຊິ່ງຖືກຄິດວ່າໄດ້ລໍຖ້າການປະກາດນີ້, ໂດຍຖິ້ມໂທດໃສ່ ຮາຢັດ ຕາເຣຍ ອາລ-ຊາມ ຫຼື HTS ທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ, ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ.
ທັງສອງສະຖານະການອາດຖືກມອງວ່າເປັນການຊີ້ບອກວ່າ ການຢູ່ໃນອຳນາດຂອງກຸ່ມ IS ແມ່ນກຳລັງຫຼຸດຖອຍລົງ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ ສະຫະລັດ ເຕືອນວ່າ ການສະຫຼຸບຂໍ້ຄວາມດັ່ງກ່າວນີ້ອາດໄວເກີນໄປ.