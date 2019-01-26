ອົງການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງແລະງົບປະມານຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ OPM ໄດ້ສົ່ງ ບັນທຶກສະບັບນຶ່ງໄປຫາກະຊວງແລະພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານກາງ ທີ່ພວມປິດຢູ່ນັ້ນ ເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຊາບວ່າກະຊວງແລະພະແນກການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນໄດ້ເປີດຄືນແລ້ວ ແລະພວກພະນັກງານສາມາດກັບຄືນໄປເຮັດວຽກໄດ້.
ບັນທຶກສະບັບນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກະຊວງແລະພະແນກການຕ່າງໆ “ເປີດຫ້ອງການຄືນໃນທັນທີ ແລະດ້ວຍຄວາມເປັນລະບຽບ.”
ບັນທຶກຍັງກ່າວອີກວ່າ ອົງການ OPM ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ຕໍ່ການ “ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆ ໃນລະຫວ່າງ ໄລຍະເວລາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ” ຂອງການປິດລັດຖະບານນີ້.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນຮ່າງກົດໝາຍການໃຊ້ຈ່າຍເປັນເວລາສາມອາທິດເຮັດໃຫ້ການປິດລັດຖະບານເປັນເວລາດົນທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດ ສິ້ນສຸດລົງ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວຢູ່ທີ່ສວນດອກກຸຫຼາບຂອງທຳນຽບຂາວວ່າ “ຫຼັງຈາກ 36 ມື້ ໃນການອະພິປາຍແລະການເຈລະຈາຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າມອງເຫັນວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ແມ່ນເຕັມໃຈ ທີ່ຈະປະເລື້ອງພັກເລື້ອງຝ່າຍ ໄວ້ທາງຂ້າງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດ ແລະເຫັນແກ່ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນ ມາກ່ອນອື່ນໝົດ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດສຳລັບທຸກໆພັກ ທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ແລະຄວາມສວຍງາມຂອງປະເທດນີ້.”
ມາຮອດຕອນແລງຂອງວັນສຸກວານນີ້ ທັງສະພາສູງແລະສະພາຕ່ຳ ຕ່າງກໍໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຫລັງຈາກນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີກໍໄດ້ເຊັນຮັບເອົາ.
ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ໃຫ້ທຶນສຳລັບການບໍລິຫານງານລັດຖະບານໄປຈົນຮອດວັນທີ 15 ກຸມພານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ຮວມເງິນທຶນເພື່ອສ້າງກຳແພງ ທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ສະເໜີ ຢູ່ໃນເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກ. ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ຄະນະກຳມະການຂອງທັງສອງພັກ ຈະມີການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອຊັ່ງຊາຕີລາຄາເບິ່ງເລື້ອງຄວາມປອດໄພຊາຍແດນ ແຕ່ບໍ່ຄືກັນ ກັບການກ່າວອ້າງໃນເມື່ອກ່ອນ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຂໍຮ້ອງ ໃຫ້ສ້າງກຳແພງຊີມັງ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນທັງໝົດ ທີ່ຕິດກັບເມັກຊິໂກ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການກຳແພງຊີມັງ 2,000 ໄມ ແຕ່ທະເລກ້ຳນຶ່ງໄປຫາທະເລອີກກ້ຳນຶ່ງ. ພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍສະເໜີເລື້ອງດັ່ງກ່າວ.”
ການປະກາດດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຂຶ້ນໃນມື້ທີ 35 ຂອງການປິດລັດຖະບານ ຊຶ່ງພະນັກງານຂອງລັດຖະບານກາງ ປະມານ 800,000 ຄົນ ບໍ່ໄດ້ຮັບເຊັກຄ່າຈ້າງຂອງ ພວກເຂົາເຈົ້າ ເປັນເທື່ອທີສອງລຽນຕິດ.
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