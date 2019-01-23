ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພວກ​ນາຍ​ຄູ ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົ​ກ​ລົງ ​ເພື່ອ​ຢຸດ​ການ​ປະ​ທ້ວງ

ນາຍ​ຄູ​ໂຮງ​ຮຽນ​ລັດ​ປະ​ຈຳ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ປະ​ທ້ວງ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂດຍ​ພໍ່​ແມ່​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ ແລະ ນັກ​ຮຽນ ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ໂຮງ​ຮຽນ​ປະ​ຖົມ ເອ​ເວີ​ລິນ ເທີ​ແມັນ ແກ​ຣັດ​ສ໌ (Evelyn Thurman Gratts). 22 ມັງ​ກອນ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາຍ​ຄູທັງຫຼາຍ​ໃນ​ນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​
ໂຮງຮຽນ ເພື່ອສິ້ນສຸດການປະທ້ວງນັດຢຸດງານດົນເປັນອາທິດ ໃນເມືອງທີ່ມີໂຮງຮຽນ
ລັດໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງຂອງປະເທດ.

ນາຍ​ຄູ​ປະ​ມານ 30,000 ຄົນ​ໃນໜ່ວຍ​ໂຮງ​ຮຽນລັດ​ປະ​ຈຳ​ເຂດ​ນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນ​
ເຈີລິສ ໄດ້ຍ່າງອອກຈາກວຽກໃນວັນທີ 14 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄ່າຈ້າງ
ທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຫຼຸດຂະໜາດຫ້ອງຮຽນໃຫ້ນ້ອຍລົງ ແລະ ເພີ່ມພະນັກງານໜູນຫຼັງ. ເຂົາເຈົ້າ
ຈະກັບຄືນໄປສອນໃນວັນພຸດມື້ນີ້.

ເຈົ້າ​ຄອງ​ນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນ​ເຈີ​ລິ​ສ ທ່ານ ເອ​ຣິກ ກາ​ເຊັດ​ຕີ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​
ວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈທີ່ຈະປະກາດວ່າ, ໃນລະຫວ່າງລໍຖ້າການຮັບຮອງໂດຍ
ພວກນາຍຄູນັ້ນ, ພວກເຮົາໄດ້ມີຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະອະນຸດຍາດໃຫ້ບັນດານາຍຄູຂອງພວກ
ເຮົາ ກັບຄືນໄປເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງຮຽນຕ່າງໆມື້ອື່ນ.”

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົ​ກ​ລົງ​ລວ​ມມີການ​ຂຶ້ນ​ຄ່າ​ຈ້າງ 6 ເປີ​ເຊັນ ແລະ ສັນ​ຍາ​ທີ່​
ຈະຫຼຸດຂະໜາດຫ້ອງຮຽນໃນ 4 ປີ. ໂຮງຮຽນລັດປະຈຳເຂດຍັງຈະເພີ່ມຜູ້ຈັດການຫ້ອງ
ສະໝຸດ, ຜູ້ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ນາງພະຍາບານ.

ຄຳ​ຕຳ​ໜິຫຼັກ​ຂອງ​ພວກ​ນາຍ​ຄູ​ແມ່ນ ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ລັດປະ​ຈຳ​ເຂດ​ນັ້ນ​
ແມ່ນໃຫຍ່ໂພດ, ແລະ ວ່າບາງເທື່ອນັກຮຽນບໍ່ມີຮອດໂຕະຮຽນຫນັງສື, ເຮັດໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າຕ້ອງນັ່ງຢູ່ພື້ນ ຫຼື ຂອບປ່ອງຢ້ຽມ.

ໂຮງ​ຮຽນລັດ​ປະ​ຈຳ​ເຂດ​ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ປະ​ມານ 600,000 ຄົນ​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ອະ​ນຸ​ບານ​ຮອດ
ຫ້ອງ 12.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ​ຂອງ​ພວກ​ນາ​ຍ​ຄູໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງຈາກພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ນັກຮຽນຫຼາຍສິບພັນຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ
ປະທ້ວງນັ້ນ. ໂຮງຮຽນລັດປະຈຳເຂດໄດ້ຖືກເປີດໄວ້ ໂດຍບໍ່ມີພະນັກງານອາສາສະ
ໝັກ, ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຫ້ອງຮຽນຈັກຄົນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG