ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ຍັງມີ ບັນຫາ ຫຍຸ້ງຍາກ

ຍັງເຫຼືອເວລາອີກສາມມື້ ກ່ອນທີ່ທຶນລັດຖະບານສະຫະລັດຈະໝົດລົງອີກເທື່ອນຶ່ງ ຫົນ
ທາງຂອງຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄົນເຂົ້າເມືອງຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ດ້ວຍ
ການປະຕິເສດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ຕໍ່ອົງປະກອບຫລັກຂອງຂໍ້ສະເໜີ
ຈາກທັງສອງພັກ ເພື່ອດຳເນີນການຢູ່ໃນສະພາສູງນັ້ນ.
“ຂໍ້ຕົກລົງໃດໆກ່ຽວກັບພວກເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າເມືອງບໍ່ມີເອກກະສານ ຫຼື DACA ທີ່ບໍ່
ຮວມຢູ່ນຳການຮັກສາຊາຍແດນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະຄວາມຢາກໄດ້ກຳແພງຢ່າງແຮງກ້າ
ນັ້ນ ເປັນເລື້ອງທີ່ເສຍເວລາທັງໝົດ” ທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຂຽນ ຂໍ້ຄວາມຂຽນລົງໃນ
ທວິດເຕີ ເວົ້າຄືນເຖິງຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ຮັບຮູ້ຫົນທາງໄປສູ່ການເປັນສັນ
ຊາດ ແກ່ພວກຊາວໜຸ່ມຫລາຍພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ແບບຜິດກົດ
ໝາຍໃນເວລາເຂົາເຈົ້າຍັງເປັນເດັກນ້ອຍຢູ່.
“ພວກເຮົາສ້າງກຳແພງ. ເຊື່ອຂ້າພະເຈົ້າໂລດ ພວກເຮົາສ້າງກຳແພງ” ປະທາ ນາທິບໍ
ດີ ຕໍ່ມາໄດ້ເນັ້ນໜັກລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ລັດໂອຮາຍໂອວ່າ “ພວກທີ່ບໍ່ຢາກ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ຊາຍແດນພາກໃຕ້ ຫລືຢູ່ຊາຍແດນໃດໆນັ້ນແມ່ນພວກເດໂມ
ແຄຣັດ."
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວອອກມາ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານຈອນ ແມັກ
ເຄນ ຈາກລັດອາຣີໂຊນາ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານຄຣິສ
ຄູນສ ຈາກລັດເດລາແວ ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ສະເໜີອະນຸມັດຖານະທີ່ຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ໃຫ້ແກ່ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າເມືອງບໍ່ມີເອກກະສານ ຫລື DACA ທີ່ເປັນໂຄງການຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີບາຣັກ ໂອບາມາ ທີ່ທ່ານທຣໍາ ກຳນົດໃຫ້ໝົດອາຍຸລົງ ໃນ
ທ້າຍເດືອນໜ້ານີ້.
ຮ່າງກົດໝາຍສອງພັກ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການຮັກສາຊາຍແດນ ແຕ່ຕ້ອງໄດ້
ສຶກສາເພື່ອພິຈາລະນາຫາວິທີທາງທີ່ໄດ້ຜົນທີ່ສຸດທີ່ຈະດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ ໂດຍບໍ່ໄດ້
ຕັດສິນໃຈຕໍ່ການສ້າງກຳແພງຊາຍແດນຫລືໃຫ້ທຶນໃນທັນທີແກ່ການສ້າງກຳແພງ ໃນ
ຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາຮຽກຮ້ອງ. ໂດຍການຕັ້ງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະໃຫ້ບັນລຸ “ການ
ຄວບຄຸມປະຕິບັດງານ” ຕໍ່ຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ພາຍໃນປີ 2020 ຮ່າງກົດໝາຍ
ຊຶ່ງມີການສະເໜີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຮ່າງກົດໝາຍຂອງສະພາຕໍ່າ
ທີ່ມີຜູ້ຮ່ວມສະເໜີຈາກທັງສອງພັກຫລາຍສິບຄົນນັ້ນ.
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິຄົນເຂົ້າເມືອງ ໄດ້ສັນລະເສີນຂໍ້ສະເໜີທີ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ
ໂດຍກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ເລື້ອງ DACA ຄວາມປອດໄພ ຊາຍແດນມີ
ໂອກາດ ທີ່ຈະມີການຮັບຜ່ານຢູ່ລັດຖະສະພາ ຫລາຍກວ່າຮ່າງກົດ ໝາຍໃນຂອບ
ເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ທີ່ກ່າວເຖິງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ.
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