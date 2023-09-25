ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າລະບົບປ້ອງກັນອາກາດຂອງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ຍິງໂດຣນຂອງ ຢູເຄຣນ ຕົກ ໃນສອງພາກພື້ນຂອງ ຣັດເຊຍ, ພ້ອມກັບຢູ່ເໜືອທ້ອງຟ້າຂອງເທລະດຳ ແລະ ແຫຼມ ໄຄຣເມຍ ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ຣັດເຊຍ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວໃນ Telegram ວ່າພວກເຂົາໄດ້ສະກັດກັ້ນ ໂດຣນຂອງ ຢູເຄຣນ ສອງລຳ ຢູ່ພາກພື້ນ ເຄີສ, ແລະ ອີກສອງລຳຢູ່ພາກພື້ນ ບຣຽນສ໌. ທັງສອງພາກພື້ນທີ່ວ່ານັ້ນມີເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ຢູເຄຣນ.
ທ່ານ ໂຣມັນ ສຕາໂຣວອຍ, ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ເຄີສ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າເຮືອນຫຼາຍ ຫຼັງ ແລະ ຕຶກອາຄານລັດຖະບານຫຼັງນຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຣັດເຊຍ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ທຳລາຍໂດຣນສີ່ລຳຢູ່ທ້ອງຟ້າຂອງແຫຼມ ໄຄຣເມຍ ແລະ ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງທະເລດຳ.
ກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາດ້ວຍໂດຣນ 19 ລຳ, ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ 12 ລູກ ແລະ ລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນສອງລູກ.
ລະບົບປ້ອງກັນອາກາດຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຍິງໂດຣນ ຊາເຮັດ ທີ່ຖືກຜະລິດໂດຍ ອີຣ່ານ 19 ລຳ, ພ້ອມກັບລູກສອນໄຟນຳວິຖີ 11 ລູກ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງທັບ.
ຈຸດເພັ່ງເລັງນຶ່ງຂອງການໂຈມຕີນັ້ນແມ່ນພາກພື້ນ ໂອເດຊາ ໃນພາກໃຕ້ຂອງ ຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ສາງເກັບເຄື່ອງ ແລະ ເຮືອນຫຼັງນຶ່ງ. ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ອະທິບາຍການຢ້ຽມຢາມ ສະຫະລັດ ແລະ ການາດາ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ມີໝາກຜົນຫຼາຍ.”
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້, ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປ້ອງກັນປະເທດຈາກທັງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.