ເປັນຄັ້ງທີສອງພາຍໃນນຶ່ງອາທິດ, ຣັດເຊຍ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງທົ່ວ ຢູເຄຣນ, ດ້ວຍການຍິງລູກສອນໄຟ 18 ລູກທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສອງຄົນເສຍຊີວິດ.
ເມື່ອຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ, ຣັດເຊຍ ໄດ້ແນເປົ້າໃສ່ເມືອງ ປາໂວຼຣາດ (Pavlorad) ທີ່ເປັນສູນກາງລາງລົດໄຟໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດດ້ວຍການໂຈມຕີລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກ, ນອກຈາກຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດສອງຄົນນັ້ນ, ອີກ 40 ຄົນແມ່ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ເມື່ອຄືນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນຄຳປາໄສທາງວິດີໂອປະຈຳທຸກຄືນຂອງທ່ານວ່າ “ເມືອງ ປາໂວຼຣາດ, ໃນພາກພື້ນ ດິນິບໂປຣຕຣອບ. ລູກສອນໄຟຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ສອງຄົນເສຍຊີວິດ.. ເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ຍັງໜຸ່ມຢູ່.. ສຳລັບການໂຈມຕີທຸກຄັ້ງແນວນັ້ນ, ພວກຮຸກຮານ ຣັດເຊຍ ຈະໄດ້ຮັບການຕອບໂຕ້ຂອງພວກເຮົາ.”
ລະເບີດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ແຕກຢູ່ຫຼັງບ້ານຂອງເຮືອນຫຼັງນຶ່ງທີ່ມີຊາກຫັກພັງກະຈາຍໄປທົ່ວ ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງເມືອງ ປາໂວຼຣາດ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ່າວວ່າກອງກຳລັງຂອງພວກເຂົາໄດ້ໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກຖານໃນທະເລທີ່ມີສາມາດຍິງໄດ້ໄກ ແລະ ມີຄວາມແມ້ນຢຳສູງຕໍ່ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳທາງທະຫານຂອງ ຢູເຄຣນ,” ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ.
ການລະເບີດໃນພາກພື້ນຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ມີເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕົກລາງເມື່ອວັນຈັນວານນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຜູ້ປົກຄອງໃນທ້ອງຖິ່ນໃນສື່ສັງຄົມ, ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າມັນບໍ່ມີຜູ້ບາດເຈັບ ຫຼື ເສຍຊີວິດ.
ຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕູ້ລົດໄຟທີ່ແກ່ລົດຖັງຫຼາຍຄັນນອນຊັກແຄງຢູ່ ແລະ ມີຄວັນສີຂີ້ເຖົ່າປິວຂຶ້ນສູ່ອາກາດຢູ່ສະຖານທີ່ຂອງລົດໄຟຕົກລາງໃນພາກພື້ນ ບຣຽນສ໌.
ຜູ້ປົກຄອງພາກພື້ນ ບຣຽນສ໌ ທ່ານ ອາເລັກແຊນເດີ ໂບໂກມາສ ໄດ້ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນໃນແອັບພລີເຄຊັ້ນ Telegram ວ່າ “ວັດຖຸລະເບີດທີ່ບໍ່ສາມາດລະບຸໄດ້ ໄດ້ແຕກຢູ່ຂີດໝາຍທີ 136 ກິໂລແມັດຢູ່ທາງລົດໄຟ ບຣຽນສ໌-ອູເນຈາ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລົດໄຟຕົກລາງ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າພາກພື້ນນັ້ນ, ເຊິ່ງມີເຂດຊາຍແດນຕິດກັບ ຢູເຄຣນ ແລະ ເບລາຣຸສ, ແມ່ນຖືກໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງໂດຍພວກກຸ່ມກໍ່ວິນາດສະກຳທີ່ສະໜັບສະໜູນ ຢູເຄຣນ ໃນ 14 ເດືອນນັບຕັ້ງແຕ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າບຸກລຸກ. ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ປົກຄອງລັດໄດ້ກ່າວວ່າພົນລະເຮືອນ 4 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຫຼັງຈາກ ກີຢິບ ໄດ້ລະດົມຍິງໃສ່ບ້ານແຫ່ງນຶ່ງທີ່ຢູ່ຂ້າມເຂດຊາຍແດນບໍ່ໄກ.