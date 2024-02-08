ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນພາກໃຕ້ຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ ມີ 6 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກຫຼາຍສິບຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ ຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດດິນເຈື່ອນທີ່ບ້ານບໍ່ຄຳ.
ໄພພິບັດດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນຕອນກາງຄືນວັນອັງຄານ ທີ່ບ້ານມາຊາຣາ ເມືອງມາໂກ ໃນແຂວງດາວາວ ເດິ ອໍໂຣ. ເຫດດິນເຈື່ອນໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຫຼາຍຫຼັງແລະຖົມລົດບັສ 2 ຄັນ ທີ່ໃຊ້ສຳລັບຂົນສົ່ງພວກຄົນງານບໍ່ຄຳ ຂອງບໍລິສັດເອເພັກສາຂາຟີລິບປິນ.
ໂຄສົກຂອງລັດຖະບານປະຈຳແຂວງ ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດງານຊອກຄົ້ນແລະກູ້ໄພ ທີ່ທຳການຂຸດຄົ້ນຢູ່ຕາມຊາກຫັກພັງ ໄດ້ພົບຢ່າງໜ້ອຍ 27 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນລົດບັສທັງສອງ ເວລາດິນໄດ້ເຈື່ອນລົງມາຖົມ. ສ່ວນຄົນງານອີກ 8 ຄົນສາມາດຫຼົບໜີອອກໄປທາງປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ ກ່ອນທີ່ລົດບັສທັງສອງຈະຖືກດິນຖົມ.
ໂຄສົກກ່າວຕື່ມວ່າ ມີປະມານ 46 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຈຳນວນດັ່ງກ່າວແມ່ນຮວມທັງພະນັກງານຂຸດຄົ້ນ 27 ຄົນນັ້ນຫຼືບໍ່.
ມີການຍົກຍ້າຍຫຼາຍຮ້ອຍຄອບຄົວອອກໄປຈາກເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃກ້ບ້ານມາຊາຣາ ແລະສົ່ງໄປຍັງບ່ອນຫຼົບໄພສຸກເສີນ.
ເຂດມິນດານາວ ທາງພາກໃຕ້ຂອງຟີລິບປິນ ໄດ້ຖືກນ້ຳຖ້ວມມາຫຼາຍອາທິດແລ້ວຍ້ອນຝົນຕົກໜັກ ແຕ່ສະພາບອາກາດໄດ້ດີຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ເຫດດິນເຈື່ອນປາກົດວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຕື່ນຕົກໃຈ.
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