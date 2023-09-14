ມີຫຼາຍກວ່າ 6,000 ຄົນ ເຊື່ອວ່າ ເສຍຊີວິດ ໃນໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ລີເບຍ, 10,000 ຄົນ ຫາຍສາບສູນ

ໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ຮ້າຍແຮງໃນລີເບຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫລາຍກວ່າ 6,000 ຄົນ ແລະອີກ 10,000 ຄົນຫາຍສາບສູນ ໂດຍຖືກຊຸລົງສູ່ທະເລເມດິເຕີເຣນຽນ ຫລືຖືກຝັງຢູ່ໃຕ້ຊາກຫັກພັງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.
ໃນເວລາດຽວກັນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການຍ້າຍຖິ່ນຖານ ກ່າວວ່າ, ໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງລີເບຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ອົບພະຍົບຫຼາຍກວ່າ 30,000 ຄົນ.
ໜ່ວຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 30,000 ຄົນ ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຍ້າຍໄປອາໄສຢູ່ໃນເມືອງເດີນາ (Derna) ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ໂດຍມີຫລາຍພັນຄົນທີ່ມາຈາກເຂດອື່ນໆ ຮວມທັງເມືອງເບັງກາຊີ (Benghazi). ເຂື່ອນສອງແຫ່ງຢູ່ເໜືອເມືອງເດີນາ (Derna) ແຕກ, ບວກໃສ່ກັບນ້ຳຖ້ວມຈາກຝົນຕົກໜັກຂອງພະຍຸດານຽລ (Daniel).
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຍາກທີ່ຈະຢືນຢັນຢູ່ໃນປະເທດທີ່ລັດຖະບານຄູ່ແຂ່ງ ໄດ້ແຂ່ງຂັນກັນເພື່ອກຳອຳນາດ ມາເປັນເວລານັບທົດສະວັດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ບາງຄົນກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ.
ທ່ານຮິເຊມ ອາບູ ຊກິອັທ (Hichem Abu Chkiouat), ລັດຖະມົນຕີການບິນພົນລະເຮືອນ ຝ່າຍບໍລິຫານຮັບຜິດຊອບລີເບຍຕາເວັນອອກ, ບອກກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ສ໌ ວ່າມີການນັບສົບແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 5,300 ສົບ ໃນເມືອງເດີນາ. ເມືອງນີ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກທີ່ສຸດຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມ.