ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງ ສັງຫານປະຊາຊົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໃນປະເທດ ເທີກີ ແລະ ຊີເຣຍ

ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງລະດັບ 7.8 ໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ໄດ້ສັງຫານຫຼາຍ ກວ່າ 300 ຮ້ອຍຄົນໃນປະເທດ ເທີກີ ແລະ ພາກເໜືອຂອງປະເທດ ຊີເຣຍ ແລະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຄົ້ນຫາຜູ້ລອດຊີວິດທ່າມກາງຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກທີ່ໄດ້ຖະຫຼົ່ມລົງມາ.
ໜ່ວຍບໍລິການເຫດສຸກເສີນຂອງ ເທີກີ ໄດ້ລາຍງານຍອດຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດໃນເບື້ອງຕົ້ນ 78 ຄົນ, ໂດຍທີ່ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຊີເຣຍ ໄດ້ກ່າວວ່າຢ່າງໜ້ອຍ 237 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນພາກພື້ນ ອາເລັບໂປ, ຮາມາ ແລະ ລາຕາເກຍ.
ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີວ່າ “ພວກເຮົາຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະຜ່ານຜ່າໄພພິບັດນີ້ພ້ອມກັນໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້ ແລະ ດ້ວຍຄວາມເສຍຫາຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ.”
ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄດ້ປະກາດສັນຍານເຕືອນໄພລະດັບ 4, ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຈົ້າຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນຂອງເທີກີ ທ່ານ ຊູເລມານ ຊອຍລູ ໄດ້ກ່າວວ່າມັນມີແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ຕິດຕາມມາ ຫຼື Aftershock ຫຼາຍກວ່າ 20 ຄັ້ງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຢ່າງໜ້ອຍ 10 ແຂວງໃນເທີກີ ແລະ ວ່າທ່ານ ກັບບັນດາສະມາຊິກຄະນະລັດຖະບານແມ່ນຈະໄປຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ ກາຊຽນເທັບ, ເຊິ່ງແມ່ນ
ສູນກາງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຜະລິດທີ່ສຳຄັນໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນ ເທີກີ-ຊີເຣຍ. ອີງຕາມອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ປະຊາຊົນໄດ້ລາຍງານວ່າຮູ້ສຶກຄື້ນສັ່ນສະເທືອນໃນປະເທດເລບານອນ, ອີຈິບ ແລະໄຊປຣັສ ເຊັ່ນກັນ.
ໃນເມືອງ ເມີຊິນ ປະເທດ ເທີກີ, ທ້າວ ນາຊິນ ຄີຣາລ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາເທີກີ ວ່າແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ສັ່ນປະມານ 1 ນາທີ.
ທ້າວ ຄີຣາລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຕື່ນຂຶ້ນມາດ້ວຍແຮງສັ່ນສະເທືອນ ແລະ ໄດ້ລຸກອອກຈາກຕຽງ. ຊາກຫັກພັງໄດ້ຕົກລົງມາຈາກປ່ອງຄວັນ. ຊາກຫັກພັງໄດ້ຕົກລົງມາຈາກພື້ນທີ່ຫວ່າງລະຫວ່າງຕຶກຫຼາຍຫຼັງ. ມັນເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ.”
ອົງການສັງຄົມການແພດ ຊີເຣຍ ອາເມຣິກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າໂຮງໝໍຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ແມ່ນ “ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ບາດເຈັບທີ່ເຂົ້າມາປິ່ນປົວຢູ່ທາງຍ່າງໃນຕຶກ.”