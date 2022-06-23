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ວັນພະຫັດ, 23 ມິຖຸນາ 2022
ໂລກ

ຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຍ້ອນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວໃນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ

ເດັກ​ນ້ອຍ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ເຮືອນ​ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ, ເມືອງ ສ​ເປ​ຣາ, ແຂວງ ໂຄ​ສ, ປະ​ເທດ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ, 22 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2022.

ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ສັງ​ຫານຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ ແລະ ບາດ​ເຈັບ​ອີກຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຕາ​ລີ​ບານ.

ພະ​ນັກ​ງານ​ກູ້​ໄພ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຕົ​ວ​ເລກ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ ບາດ​ເຈັບ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ, ເຊິ່ງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ເຊົ້າໆ​ຂອງວັນ​ພຸດ​ວານນີ້, ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ວ່າ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ.

ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຈັດ​ການ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ຂອງ ຕາ​ລີ​ບານ ທ່ານ ມໍ​ລາ​ວີ ຊາ​ຣາ​ຟຸດ​ດິນ ມຸ​ສ​ລິມ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກາ​ບູ​ລ​ວ່າ ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແຂວງ ປັກ​ຕິ​ກາ ແລະ ໂຄ​ສ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້, ເຊິ່ງ​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິ​ດ​ກັບປະ​ເທດ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ.

​ອົງການ​ສຳຫຼວດ​ທໍ​ລະ​ນີ​ວິ​ທະ​ຍາສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ທີ່​ມີຄວາມ​ແຮງ 6.1 ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ປະ​ມານ 44 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ຈາກ​ເມືອງ​ເອກ​ຂອງ​ແຂວງໂຄ​ສ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ຜູ້​ເຫດ​ການ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ສູງ​ສຸດ​ອາດ​ສູງ​ເຖິງ 2,500 ຄົນ.

ເຈົ້າ​ແຂວງ ທ່ານ ໂມ​ຮຳ​ມັດ ອາ​ມິນ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 1,000 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ, ແລະ 1,500 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ໃນ​ສອງ​ເມືອງ​ຂອງ​ແຂວງ ປັກ​ຕິ​ກາ. ມັນ​ແມ່ນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໃນ​ຮອບ​ສອງ​ທົດ​ສະ​ວັດ.

ວິ​ດີ​ໂອ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ນຳອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ນ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຮືອນ​ທີ່​ພັງ​ລົງ ແລະ ຊາກ​ຫັກ​ພັງ. ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຍັງ​ໄດ້​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກາ​ບູ​ລ.

ທ້າວ ອາ​ຊິ​ສ ອາ​ຊິ​ສ, ​ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຂອງ​ແຂວງ ປັກ​ຕິ​ກາ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ ປາ​ສ​ໂຕ ວ່າ, “ປະ​ຊາ​ຊົນ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ຕິດ​ຄ້າງ​ຢູ່​ໃຕ້​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ.”

ລາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ​ຊຸມ​ຊົນ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ຕາ​ລີ​ບານ ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ໂດຍ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ “ດ້ວຍ​ສິ່ງໃດ​ກໍ່​ຕາມ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ.”

ທ້າວ ອາ​ຊິ​ສ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ໄດ້​ໄປ​ເຂດ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ແລະ ເສຍ​ຊີ​ວິດ. ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ ແລະ ສະ​ໜອງ​ຢາ, ອາ​ຫານ ແລະ ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​.”

ລາວ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ແຕ່​ນັ້ນ​ແມ່ນບໍ່​ພຽງ​ພໍ,” ໂດຍ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ນາ​ນາ​ຊາດ ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຊຸມ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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