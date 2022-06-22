ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 900 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໃນປະເທດ ອັຟການິສຖານ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການຂ່າວ ບັກທາ (Bakthar) ຂອງ ລັດຖະບານໄດ້ຢືນຢັນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າວ່າຄວາມເສຍຫາຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນແຂວງ ປັກຕິກາ (Paktika) ແລະ ໂຄສ (Khost) ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ອົງການທໍລະນີວິທະຍາຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 6.1 ນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຕອນເຊົ້າໆຂອງວັນພຸດມື້ນີ້ ປະມານ 44 ກິໂລແມັດແຫ່ງຈາກເມືອງເອກຂອງແຂວງ ໂຄສ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັຟການິສຖານ ໃນພາກພື້ນເຂດຊາຍແດນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ວິດີໂອທີ່ໄດ້ເອົາລົງເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຮືອນ ທີ່ພັງລົງສູ່ພື້ນດິນ ແລະ ຊາກຫັກພັງ. ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສັ່ງນສະເທືອນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕາລີບານ ໄດ້ກ່າວວ່າປະຊາຊົນແມ່ນຍັງຖືກຝັງຢູ່ໃນກອງຊາກຫັກພັງ ແລະ ການປະຕິບັດການກູ້ໄພ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍເຮລິຄັອບເຕີ, ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການຢູ່. ເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງບັນດາອົງການຊ່ວຍເຫຼືອທັງໝົດທີ່ເຮັດວຽກໃນ ອັຟການິສຖານ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນການປະຕິບັດການກູ້ໄພນັ້ນ.