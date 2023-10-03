ມີຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກຢູ່ໃນບັງກລາແດັສປີນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ປີ 2023 ເປັນປີທີ່ມີການລະບາດຮ້າຍຮ້າຍແຮງສຸດຂອງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ນັບຕັ້ງແຕ່ພະຍາດນີ້ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບຢູ່ໃນປະເທດ ອີງຕາມໂຕເລກຂອງລັດຖະບານ.
ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ກ່າວວ່າ ມີການຈົດບັນທຶກການລະບາດຂອງໄຂ້ເລືອດອອກ 200,000 ກໍລະນີພາຍໃນປີນີ້.
ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມານີ້ ມີເກືອບ 3,000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວ ຢູ່ຕາມໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆ ຍ້ອນພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ Dailly Star.
ຄລີນິກ ມາໂຢ ລາຍງານວ່າ ໄຂ້ເລືອດອອກແມ່ນ “ພະຍາດທີ່ແຜ່ເຊື້ອໂດຍຍຸງ ທີ່ມີຂຶ້ນປະເທດເຂດຮ້ອນ ແລະໃກ້ເຂດຮ້ອນຂອງໂລກ. ໄຂ້ເລືອດອອກທີ່ບໍ່ຮ້າຍແຮງແມ່ນມີອາການໄຂ້ສູງແລະຄືກັນກັບເປັນຫວັດ. ສ່ວນໄຂ້ເລືອດອອກຊະນິດທີ່ຮ້າຍແຮງ ສາມາດມີເລືອດອອກມາຢ່າງຮ້າຍແຮງແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມດັນຂອງເລືອດຫຼຸດລົງແລະເສຍຊີວິດໄດ້.
“ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາທັງໝົດເພື່ອຄວບຄຸມປະຊາກອນຍຸງບໍ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານມຸສຕັກ ຮຸສເຊນ ທີ່ປຶກສາສູນກາງລະບາດວິທະຍາຂອງບັງກລາແດັສ ຊຶ່ງເປັນສູນກາງຄວບຄຸມແລະຄົ້ນຄວ້າດ້ານພະຍາດ ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມ Dailly Star. ທ່ານເວົ້າວ່າ ລະດູລົມມໍລະສຸມທີ່ແກ່ຍາວ ກໍເປັນອີກສິ່ງນຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ໂຕເລກຂອງການລະບາດສູງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຂໍ້ມູນບາງສ່ວນມາຈາກອົງການຂ່າວ AFP.