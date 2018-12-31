ມີຢ່າງໜ້ອຍ 17 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນຄວາມຮຸນແຮງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເລືອກຕັ້ງໃນ
ປະເທດ ບັງກລາແດັສ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງຕຳຫຼວດ, ໃນ
ຂະນະທີ່ທ່ານນາງ ເຊກ ຮາຊີນາ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ສຳລັບການດຳລົງ
ຕຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະໄໝທີສາມຂອງປະເທດ.
ຜົນການເລືອກຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພັກ ອາວີມີ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນ
ຕີ ຮາຊີນາ ມີຄະແນນນຳໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ແຕ່ພວກຝ່າຍຄ້ານໄດ້ວິຈານລາຍງານ
ຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການຂົ່ມຂູ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ແລະ “ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ” ໃນການເລືອກ
ຕັ້ງ.
ຜູ້ນຳພັນທະມິດຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ຄາມາລ ຮັອສເຊນ ໄດ້ເອີ້ນການເລືອກຕັ້ງໃນວັນອາ
ທິດວານນີ້ວ່າ “ເປັນເລື້ອງຕະຫຼົກ” ແລະ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຜົນທີ່ອອກມາຈະຖືກປະຕິເສດ.
ຄວາມຮຸນແຮງ ລະຫວ່າງພັກທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ ແລະ ຝ່າຍຄ້ານ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມ
ເສຍຫາຍໃຫ້ການໂຄສະນາຫາສຽງການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ໄດ້ດຳເນີນໄປຮອດວັນເລືອກ
ຕັ້ງ, ເຖິງແມ່ນຈະມີການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢ່າງໜາແໜ້ນ ໃນທົ່ວປະເທດກໍຕາມ,
ລວມທັງກຳລັງທະຫານ 600,000 ຄົນ ແລະ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພອື່ນໆ
ທີ່ໄດ້ຖືກສົ່ງອອກປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນທົ່ວປະເທດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຝຣັ່ງ.
13 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການປະທະກັນລະຫວ່າງ ພວກສະໜັບສະໜູນຂອງພັກຝ່າຍ
ຄ້ານ ກັບ ຜູ້ຊາຍສາມຄົນໄດ້ຖືກຍິງໂດຍຕຳຫຼວດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າປົກປ້ອງສະ
ຖານທີ່ປ່ອນບັດ, ອີງຕາມຕຳຫຼວດ. ສະມາຊິກຕຳຫຼວດເສີມ ກໍໄດ້ຖືກພວກນັກເຄື່ອນ
ໄຫວຝ່າຍຄ້ານຕິດອາວຸດຂ້າຕາຍເຊັ່ນກັນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຝຣັ່ງ.
ຜູ້ອອກໄປໃຊ້ສິດໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ ທີ່ເປັນການແຂ່ງຂັນຢ່າງເຕັມທີ່ຄັ້ງທຳອິດ
ໃນຮອບນຶ່ງທົດສະວັດ ສຳລັບປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນ 165 ລ້ານຄົນນີ້ແມ່ນຕ່ຳເກີນ
ຄາດໝາຍ.
ທ່ານນາງ ຮາຊີນາ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າປະຊາຊົນ
ບັງກລາແດັສ ຈະລົງຄະແນນສຽງໃຫ້ເຮືອ (ເຊິ່ງແມ່ນສັນຍາລັກຂອງພັກ ອາວາມີ)
ແລະ ຈະມອບໂອກາດໃຫ້ພວກເຮົາອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ແທນເຂົາເຈົ້າ ສະ
ນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງສາມາດຮັກສາແນວໂນ້ມການພັດທະນາທີ່ເປັນແງ່ດີຂອງພວກເຮົາ
ໄວ້, ແລະ ເຄື່ອນປະເທດ ບັງກລາແດັສ ໄປສູ່ການເປັນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ.”
ຄູ່ແຂ່ງຄົນສຳຄັນຂອງທ່ານນາງ ຮາຊີນາ, ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານນາງ
ຄາເລດາ ເຊຍ, ຜູ້ນຳຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານ ຊາດນິຍົມ ບັງກລາແດັສ, ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັບ
ເຂົ້າຄຸກໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະສານໄດ້ຫ້າມບໍ່ໄດ້ທ່ານນາງລົງແຂ່ງຂັນ
ການເລືອກຕັ້ງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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