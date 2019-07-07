ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ ອັຟການິສຖານ ກ່າວວ່າ ພວກຕາລີບານ ໄດ້ກົດປຸ່ມລະເບີດລົດ
ໃກ້ກັບຫ້ອງການຂອງອົງການສອດແນມແຫ່ງຊາດ ໃນເມືອງ ກາສນີ.
ໂຄງສົກກົມສາທາລະນະສຸກແຂວງ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ເຮແມັດ, ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ລະເບີດ
ແຕກໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 12 ຄົນ, ລວມທັງພົນລະເຮືອນ, ແລະ
ບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 180 ຄົນ.
ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ຄາລິດ ວາດັກ, ຫົວໜ້າຕຳຫຼວດແຂວງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຫຼາຍສິບ
ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບແມ່ນນັກຮຽນ ຜູ້ທີ່ກຳລັງໄປໂຮງຮຽນໃນເວລາທີ່ການໂຈມຕີໄດ້
ເກີດຂຶ້ນ.
ໂຄສົກກຸ່ມຕາລີບານ, ໃນຂະນະທີ່ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການລະເບີດນັ້ນ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ລະເບີດທີ່ຮຸນແຮງໄດ້ທຳລາຍສະຖານທີ່ໆສຳຄັນຂອງກົມຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພແຫ່ງຊາດ, ແລະ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເມືອງ ກາສນີ ເປັນເມືອງຫຼວງຂອງແຂວງ ກາສນີ ແລະ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນທີ່ສຳຄັນ ເຊື່ອມຕໍ່
ບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕ້. ຫຼາຍເມືອງຂອງແຂວງ ກາສນີ ໄດ້ຖືກ
ຄວບຄຸມ ຫຼື ຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງຮຸນແຮງໂດຍພວກຕາລີບານ.
ການລະເບີດໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ຫຼັງຈາກນັກຮົບກຸ່ມນຶ່ງ
ຂອງພວກຕາລີບານ, ລວມທັງມືລະເບີດສະຫຼະຊີບ, ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນສູນວິສະວະກຳ
ແລະ ຂົນສົ່ງຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອັຟການິສຖານ ໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ.
ການໂຈມຕີນດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍການລະເບີດລົດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໄດ້ສັງ
ຫານປະມານ 30 ຄົນ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ.
ເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ກໍລວມຢູ່ໃນຫຼາຍສິບຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນນັ້ນ.
ໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ ພວກຕາລີບານ ຍັງໄດ້ເພີ່ມການໂຈມຕີໃນສະໜາມຮົບຕໍ່
ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ອັຟການິສຖານ, ເຊິ່ງມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ສັງຫານປະ
ມານ 300 ຄົນໃນສິບວັນທີ່ຜ່ານມາ ຫຼື ປະມານນັ້ນ.
ຄວາມຮຸນແຮງຄັ້ງຫຼ້າສຸດໄດ້ເກີດຂຶ້ນນຶ່ງວັນ ເມື່ອບັນດາຜູ້ແທນຈາກ ອັຟການິສຖານ
ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສອງວັນໃນປະເທດ ກາຕ້າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາ
ລືສັນຕິພາບກັບພວກທູພິເສດ ຕາລີບານ.
ນັກເຈລະຈາ ສະຫະລັດ ແລະ ຕາລີບານ ກໍໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາໂດຍກົງຮອບທີ
ເຈັດຕ່າງຫາກ ໃນນະຄອນຫຼວງ ໂດຮາ ຂອງປະເທດ ກາຕ້າ ເພື່ອພະຍາຍາມສິ້ນສຸດ
ພາວະສົງຄາມ 18 ປີໃນ ອັຟການິສຖານ.
ທັງສອງຝ່າຍມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າໃນການປຶກສາຫາລື ກ່ອນຢຸດພັກ
ຜ່ອນຈາກການສົນທະນາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນກອງປະຊຸມລະຫວ່າງ ອັຟການິສຖານ
ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ແລະ ເຂົາເຈົ້າຈະສືບຕໍ່ການປຶກສາຫາລືໃນວັນຄັງຄານນີ້.