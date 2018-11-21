ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອັຟການິສຖານກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດແລະ ອີກ 83
ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ ຢູ່ບ່ອນທີ່ພວກນັກປາດທາງ
ສາສະໜາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ ໃນນະຄອນຫຼວງກາບູລ.
ໂຄສົກກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານນາຈິບ ແດນນິສ ກ່າວວ່າ ຜູ້ໂຈມຕີ ໄດ້ບີບຄະນວນເສື້ອລະ
ເບີດໃຫ້ແຕກຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄົນເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອເປັນຂີດໝາຍສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນ
ເກີດ ຂອງພະສາສະດາໂມຮຳເມັດ ຢູ່ບ່ອນແຕ່ງງານທ້ອງຖິ່ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ທ່ານວາຮີດູລລາ ເມຈໂຣ ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າຢ່າງ
ໜ້ອຍ 24 ຄົນ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍດ້ວຍ “ອາການ ສາຫັດ.”
ປະທານາທິບໍດີ ອາສຣາຟ ການີ ໄດ້ປະນາມ ການໂຈມຕີນີ້ວ່າ “ໂຫດຮ້າຍ.” ທ່ານປະ
ກາດໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໃຫ້ເປັນວັນໄວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດ ໂດຍກ່າວວ່າທຸງ ຊາດຈະຖືກຊັກ
ຂຶ້ນເຄິ່ງເສົາ ໃນທົ່ວອັຟການິສຖານ ແລະສະຖານທູດຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ມີປະມານ 1000 ຄົນຢູ່ໃນຫ້ອງຮວມ
ທັງບັນດານັກປາດທາງສາສະໜາທີ່ສຳຄັນ.
ພວກກໍ່ການຮ້າຍຕາລິບານໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດສະຫຼະຊີບ ໃສ່ການ
ເຕົ້າໂຮມທາງສາສະໜາ ໂດຊກ່າວວ່າກຸ່ມກະບົດບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບການໂຈມຕີ
ດັ່ງກ່າວ.
ການປະຕິເສດຂອງກຸ່ມຕາລິບານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການສົງໄສເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ການໂຈມຕີ
ດ້ວຍລະເບີດນີ້ອາດເປັນນ້ຳມືຂອງເຄືອຂ່າຍກຸ່ມລັດອິສລາມໃນອັຟການິສຖານ ທີ່ຮູ້
ກັນວ່າ ກຸ່ມໄອແອັສໃນແຂວງໂຄຣາຊານ ຫຼື ISK-P.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດໃນນະຄອນຄາບູລ ທ່ານຈອນ ແບສສ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້
ຄວາມທາງທວິດເຕີວ່າ ທ່ານ “ມີຄວາມເບື່ອໜ່າຍແລະເສົ້າສະຫລົດໃຈທີ່ສຸດ ຕໍ່ການ
ໂຈມຕີໃນແລງມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ສະພານັກສອນສາສະໜາອູເລີມາ ສະຫຼອງຂີດໝາຍ
ວັນເກີດ ຂອງພະສາສະດາ.” ທ່ານໄດ້ສົ່ງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈຈາກລັດຖະບານ
ສະຫະລັດ ໄປຫາບັນດາຄອບຄົວແລະຜູ້ເຫລື້ອມໃສທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ.
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